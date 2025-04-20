Зеленский предлагает Путину новый формат перемирия: какие условия

Глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил Российской Федерации воздержаться от атак дальнобойными дронами и ракетами по объектам гражданской инфраструктуры на период 30 суток с возможностью дальнейшего продолжения этой инициативы.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В сообщении, которое президент разместил в своем Telegram-канале, он сослался на последний рапорт главнокомандующего Александра Сырского. Согласно ему, с начала текущих суток российские силы более двух тысяч раз нарушили режим прекращения огня. Были зафиксированы 67 атаковых действий со стороны РФ, преимущественно на Покровском направлении. Общее количество обстрелов достигло 1355, из которых 713 совершено с применением тяжелого вооружения. Кроме того, оккупанты 673 раза использовали FPV-дроны.

Зеленский подчеркнул, что российская сторона не придерживалась провозглашенного перемирия на ключевых участках фронта, а также не дала ответа на украинское предложение о введении режима полной тишины сроком на 30 дней.

"Впрочем, сегодня не было воздушных тревог. Следовательно, это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить. Украина предлагает отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и дальше только то, что уничтожает жизнь людей и продолжает войну", — отметил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа впервые прокомментировали "пасхальное перемирие" в Украине . Соединенные Штаты Америки стремятся к достижению длительного режима тишины в Украине и выразили надежду, что объявленное "пасхальное перемирие" будет продолжаться и в последующие дни. Об этом говорится в комментарии, предоставленном Государственным департаментом США "Общественному".

"Мы хотели бы, чтобы это продолжилось после воскресенья 20 апреля. Давно пора остановить смерть и разрушение и закончить эту войну", — отметил представитель Госдепартамента.