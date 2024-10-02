Путин спешит: какую задачу получили российские оккупанты

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить как можно больше территорий на востоке Украины, именно таким образом они стремятся выровнять линию фронта до наступления холодов и сезона дождей. Это объясняется тем, что в осенне-зимний период наступательные действия становятся сложнее из-за погодных условий, отметил в эфире Radio NV исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным воздействиям Дмитрий Жмайло.

Оккупанты

"Они глобально своими шагами – это и покровское, и кураховское направление – пытаются к осеннему бездорожью и началу активного сезона дождей выровнять линию фронта. Они не считаются с потерями, просто пытаются захватить сейчас как можно больше территорий", – отметил Жмайло.

Эксперт также объяснил, почему оборона Угледара играла столь важную роль. По его словам, город является стратегически важной высотой, откуда украинские войска могли эффективно контролировать наступление россиян.

По его словам, длительная оборона Угледара была важна из-за его стратегического расположения. Пока многоэтажки не были уничтожены россиянами, с этих позиций силы обороны могли месяцами сдерживать наступления противника, эффективно применяя артиллерию. Кроме того, с этой высоты ВСУ держали под огненным контролем тыловые коммуникации российской армии, включая дороги и железнодорожные пути, что значительно усложняло их логистику, сказал эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 2 октября в Силах обороны официально подтвердили, что военные получили приказ на выход из Угледара. Кроме того, эксперты отмечают, что после потери Угледара под угрозой оказалось Курахово.



