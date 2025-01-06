Путин согласится завершить войну в Украине: названы его требования

Кремлевский диктатор Владимир Путин рассматривает несколько возможных вариантов завершения войны в Украине. В то же время Соединенные Штаты пока не представили четкий план прекращения конфликта, отметил в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко.

Владимир Путин

Эксперт отметил, что войны редко завершаются абсолютной победой одной из сторон. В качестве примера Фесенко вспомнил Вторую мировую войну, где Япония потерпела поражение, но до сих пор не отказалась от претензий на Южные Курилы.

Простейшим сценарием, по мнению политолога, может стать прекращение огня, которое также называют перемирием или замораживанием конфликта. Подобные предложения ранее выдвигали Китай и ряд других стран.

Кроме того, Фесенко объяснил, что прекращение боевых действий по определенной линии фронта может стать компромиссным решением. Однако, подчеркнул эксперт, все же существуют сомнения в готовности диктатора Путина к таким шагам, ведь официальные заявления российских чиновников часто противоречат этому.

Именно поэтому, подчеркивает политолог, в зависимости от развития событий на фронте требования Путина могут варьироваться. Фесенко считает, что российский диктатор стремится хотя бы к частичной капитуляции Украины или прекращению войны на условиях односторонних уступок со стороны Киева. Объем этих уступок будет зависеть от успехов русской армии в поле боя.

Кроме того, Фесенко также отметил, что на Западе, в частности, среди сторонников Дональда Трампа, существуют мнения о возможности договориться с Путиным путем отказа Украины от вступления в НАТО и постепенного снятия санкций. Однако такой подход он считает большой ошибкой.

По мнению эксперта, Путина необходимо заставить прекратить военные действия хотя бы на уровне перемирия. Добиться мира дипломатическим путем в нынешних условиях маловероятно, хотя ситуация может измениться.

Напоследок Фесенко заметил, что Кремль вряд ли будет воевать до бесконечности. В определенный момент, предполагает эксперт, Москва может изменить свою тактику, но это будет зависеть от многих факторов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запад готов не наказать, а вознаградить Путина.