Путин собирается отобрать деньги и жилье у людей, критикующих войну в Украине

Президент России Владимир Путин одобрил закон, разрешающий российским властям конфисковывать деньги, активы и имущество людей, которых суд РФ признает виновными в "распространении ложных новостей о вооруженных силах России, а также совершении преступлений против национальной безопасности". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Путин будет отбирать имущество за фейки о войне в Украине. Фото из открытых источников

Новые нормы российского законодательства об изъятии активов у россиян совпадают с положениями закона 2022 года, предусматривающего штрафы и заключение для людей за распространение "фейков о войне" и российской армии.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал новый закон и заявил, что он направлен на наказание "предателей, обливающих грязью страну и ее солдат", а также на "лишение этих негодяев почетных званий, конфискацию имущества, денег и других ценностей".

Новый закон в России вступит в силу перед второй годовщиной полномасштабного вторжения в Украину и незадолго до выборов в РФ. Ожидается, что 71-летний президент России Владимир Путин победит других трех конкурентов с показателем более 70% голосов.

Напомним, что в России многие попали в тюрьму из-за высказываний против войны в Украине. В частности, это касается как протестов на площадях, а также высказываний в социальных сетях. Некоторые во избежание заключения покинули РФ, однако теперь их активы могут быть конфискованы Кремлем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России дисквалифицировали с президентских выборов конкурента Путина.

Также "Комментарии" писали, сожалеет ли Путин о начале войны в Украине.