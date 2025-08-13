Путин собирается на Аляску не для обсуждения вопроса Украины: какое унижение ждет Трампа

Многие говорят, что встреча на Аляске нужна исключительно президенту США Дональду Трампу. Однако российский диктатор Владимир Путин действительно хочет говорить с Трампом, но разговаривать с позиции силы, а не слабости. Поэтому, в отличие от Трампа, он не отказывается от своих требований и переговорных позиций, о которых заявлял с самого начала. Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Горбач.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Политолог отметил, что на самом деле есть и неозвученная цель этой российской войны, заключающаяся в геополитическом ослаблении Соединенных Штатов и реванше выходцев из КГБ СССР за проигрыш в Холодной войне. Именно для этого Путин улетит на Аляску и именно этого не понимает Дональд Трамп.

"Саммит закончится психологическим триумфом Владимира Путина, но его решения не будут воплощены в жизнь. Потому что некому будет их воплощать", – отметил эксперт.

Владимир Горбач отметил, что его самопозиционирование как посредника между Украиной и РФ является ничем иным как "хитростью" — маневром во избежание ответственности США, типа "Это не моя война". Следовательно, это манипулятивная попытка повлиять на Украину из-за намеренного ослабления ее переговорных позиций. Украина потеряла союзника и "приобрела" посредника – баланс изменился. Не в нашу пользу.

