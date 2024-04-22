Путин снова уверовал в «захват Киева за три дня». Изменит ли его мнение помощь от США

Решение конгресса о выделении средств для Украины означает, что фронт получит некоторое облегчение, отмечает политолог Вадим Денисенко. По его словам, при правильном планировании новое оружие от Штатов поможет выровнять ситуацию на фронте.

Владимир Путин

При этом, по мнению эксперта, трамписты перестали блокировать помощь Украине не потому, что они вдруг прозрели. Все гораздо проще, отмечает политолог, рейтинги Республиканской партии начали падать, поэтому Дональду Трампу пришлось менять тактику.

Проблема в том, добавляет Денисенко, что в Штатах еще не определялись с тем, что для них победа Украины. По его словам, Вашингтон все еще действует в парадигме Киссинджера, которая предполагает баланс систем, а не развал России или что-то подобное.

"Но Западу точно нужны переговоры. Поэтому, не исключено, что есть двухпартийная стратегия: если Украина не хочет переговоров — идет задержка с оружием. Если Россия отказывается от переговоров (после выборов Россия, де-факто вышла из разговоров о переговорах) – Украина получает оружие",

– подчеркнул политолог.

Кроме того, эксперт обратил внимание на достаточно вялую реакцию России на выделение помощи Украине. Там только подчеркнули, что они и дальше будут вести войну против Украины. Денисенко считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин снова уверовал в "Киев за три дня". Именно поэтому, добавил эксперт, российские элиты пока не готовы отказаться от этой идеи. Их отрезвление начнет приходить, по мнению Денисенко, не раньше, чем всередине лета.

По его мнению, выделение помощи от США не изменило планы кремлевского диктатора. Он продолжает за свою летнюю кампанию захватить как можно больше территорий Украины, чтобы навязать Западу переговоры с позиции силы.

Денисенко считает, что Россия на этих переговорах потребует снять с нее санкции, существенно уменьшить численность украинской армии, установить демилитаризованную зону и запретить для Украины использовать оружие дальнего радиуса действия. Также РФ хочет проведения выборов в Украине.

Однако, добавил Денисенко, если оружие от США поступит на фронт в течение нескольких недель, все эти планы будут сломаны. Как считает Денисенко, Путин не понимает, что со всем этим делать, поэтому пока откладывает изменение своих планов и наблюдает за реакцией Китая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, как помощь Украине повлияла на рейтинг Байдена.