Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Стратегия российского диктатора Владимира Путина по аресту иностранцев по незначительным, безосновательным обвинениям дала ему возможность уволить убийц, шпионов и хакеров, демонстрируя дисбаланс, характерный для таких соглашений. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Путин добился освобождения шпионов, хакеров и своего самого желанного заключенного на Западе — убийцу, связанного с разведывательными службами, осужденного в Германии. Для авторитарного русского диктатора это была величайшая победа, вытекающая из его готовности нарушить мировые нормы, чтобы получить от западных лидеров то, что он хочет.
Журналисты обращают внимание, что Путин намекнул на свою решимость уволить убийцу Вадима Красикова в феврале во время интервью американцу Такеру Карлсону. Он назвал Красикова "патриотом", избежав уточнения фамилии.
Авторы материала отмечают, что за четверть века в качестве верховного политического лидера России Путин неоднократно демонстрировал пренебрежение к глобальному порядку, основанному на правилах, вторгаясь в Грузию и Украину, силой захватывая территории, совершая нападения и убийства на иностранной территории и арестовывая иностранцев в России по сфабрикованным обвинениям. . Эта практика известна как "дипломатия заложников".
Читайте на портале "Комментарии" — 1 августа между Россией и рядом стран Запада был проведен обмен заключенными, во время которого был уволен путинский киллер и бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков. В западных спецслужбах предполагают, что между ним и российским диктатором Владимиром Путиным в прошлом была тесная связь.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!