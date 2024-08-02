Стратегия российского диктатора Владимира Путина по аресту иностранцев по незначительным, безосновательным обвинениям дала ему возможность уволить убийц, шпионов и хакеров, демонстрируя дисбаланс, характерный для таких соглашений. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин добился освобождения шпионов, хакеров и своего самого желанного заключенного на Западе — убийцу, связанного с разведывательными службами, осужденного в Германии. Для авторитарного русского диктатора это была величайшая победа, вытекающая из его готовности нарушить мировые нормы, чтобы получить от западных лидеров то, что он хочет.

Журналисты обращают внимание, что Путин намекнул на свою решимость уволить убийцу Вадима Красикова в феврале во время интервью американцу Такеру Карлсону. Он назвал Красикова "патриотом", избежав уточнения фамилии.

Авторы материала отмечают, что за четверть века в качестве верховного политического лидера России Путин неоднократно демонстрировал пренебрежение к глобальному порядку, основанному на правилах, вторгаясь в Грузию и Украину, силой захватывая территории, совершая нападения и убийства на иностранной территории и арестовывая иностранцев в России по сфабрикованным обвинениям. . Эта практика известна как "дипломатия заложников".

"Большой обмен пленными в четверг подчеркнул тяжелый дисбаланс, который стал типичным для таких соглашений, когда Россия выигрывает увольнение лиц, осужденных за серьезные преступления, тогда как Запад сосредоточен на своих собственных гражданах, заключенных по тривиальным или безосновательным обвинениям, или даже на гражданах России, являющиеся жертвами политических преследований со стороны правительства Путина", — пишет издание.

Читайте на портале "Комментарии" — 1 августа между Россией и рядом стран Запада был проведен обмен заключенными, во время которого был уволен путинский киллер и бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков. В западных спецслужбах предполагают, что между ним и российским диктатором Владимиром Путиным в прошлом была тесная связь.



