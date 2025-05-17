Путин сменил командующего Сухопутными войсками: в США объяснили, что задумал диктатор

Российский диктатор Владимир Путин назначил нового командующего Сухопутными войсками. Им стал Андрей Мордвичев, который зарекомендовал себя, как командир, который готов идти на штурмы, не считаясь с потерями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американские эксперты придерживаются мнения, что такое назначение, скорее всего обусловлено тем, что Кремль поддерживает такой подход Мордвичева в оккупационной армии.

По информации ISW, Мордвичев недавно занимал должность командующего как центральной группировки войск РФ, так и центрального военного округа России и руководил захватом Авдеевки в феврале 2024 года.

Кроме этого, по данным ISW, российские инсайдерские источники и так называемые "военкоры" положительно встретили назначение Мордвичева. Более того, оккупанты интерпретировали это как признак того, что Кремль начинает модернизацию, направленную на усиление способности России планировать и осуществлять операции в Украине и за ее пределами.

"Вероятно, Кремль назначил Мордвичева для распространения тактики позиционной войны и оперативных концепций для измельчения незначительного продвижения вперед — основной тактики, которую российские войска использовали на Авдеевско-Покровском направлении — в сухопутных войсках России", — говорится в отчете ISW.

Там также отмечается, что назначение Мордвичева указывает на то, что Кремль одобряет его тактику — а именно, использование штурмов с высоким уровнем потерь, возглавляемых пехотой. Более того, вероятно Кремль стремится закрепить эту тактику, которую с конца 2023 года использовало российское командование для продвижения на Авдеевско-Покровском направлении.

В отчете отмечается, что Мордвичев является одним из немногих российских командиров, которые достигли тактического проникновения вглубь украинской линии соприкосновения за последние два года и одним из самых известных российских командиров в настоящее время, но эти ограниченные тактические проникновения были достигнуты большой ценой.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Россия готовится к большому наступлению: какие наиболее опасные участки фронта.



