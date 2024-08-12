Путин сформировал новую национальную идею: от каких принципов отошел

Кремлевский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины не только, чтобы уничтожить ее как государство, считает политолог Вадим Денисенко. По его словам, диктатору была нужна "маленькая победоносная война", чтобы вернуть России статус "третьего полюса мира".

Владимир Путин

"Это базовая причина этой войны", — считает эксперт.

Впрочем, как говорит эксперт, после так называемого марша Пригожина в голове Путина произошли определенные изменения. Он понял, что элиты боятся его так сильно, что он может все.

"После марша Пригожина можно метафорически говорить, что родился новый Путин, предложивший россиянам новую национальную идею. И эта идея звучит так: Путин хочет жить максимально долго и умереть в кресле президента. Речь уже не идет об учебнике истории или что-то другое. Главная идея российского государства – долгая и безоблачная жизнь Путина", — считает Денисенко.

По его словам, теперь Путин понимает, что технологически он не сможет сделать Россию третьим полюсом, и потому вся его стратегия на внешнем фронте сводится к следующему: создание проблем конкурентам, которое должно привести к возвращению диалога с Россией.

"Проще говоря, он будет пробовать создавать проблемы в любой точке мира и главное внутри стран-конкурентов с одной стороны, а с другой – будет требовать садиться с ним за стол переговоров. И теперь самое неприятное нам: Путин понимает, что расторговать Украиной он уже не может. Для начала диалога он будет продавать Западу миф о влиянии на ось зла. Его нынешняя игра – это продажа воздуха", — считает эксперт.

По его мнению, Путин хочет "гарантировать" Западу безопасность КНДР и Ирана, понятные правила игры в Сахеле, обмен на постоянный диалог, частью которого будет снятие санкций.

При этом политолог убежден, что так называемые "башни Кремля" потеряли свою первоочередную сущность. Раньше между башнями происходили цивилизованные и не слишком дискуссии, в результате которых Путин получал единоличное право на арбитраж, но и государство получало "проговоренные" экономические, реже политические и геополитические решения. Сейчас роль "башен Кремля" снизилась до роли олигархата: обслуживающего персонала, а главные решения начинают замыкаться в пределах относительно небольшого круга людей, отвечающих за безопасность Путина, добавил эксперт.

"Напоследок стоит задать самим себе вопрос "возможна ли табакерка"? Ответ прост: табакерка возможна в двух случаях (такую экзотическую версию, как отравление по заказу других спецслужб, я считаю почти фантастической, хотя Путин все делает, чтобы вывести из себя всех): стрелок одиночка, как это было недавно с Трампом или смертельный испуг кого-то из сверхвлиятельных соратников Путина. Пока это не просматривается, но исключить невозможно", — подытожил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Путин хочет отомстить Украине за события в Курской области.



