Путин сформировал новую национальную идею: от каких принципов отошел

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины не только, чтобы уничтожить ее как государство, считает политолог Вадим Денисенко. По его словам, диктатору была нужна "маленькая победоносная война", чтобы вернуть России статус "третьего полюса мира".
Владимир Путин
Впрочем, как говорит эксперт, после так называемого марша Пригожина в голове Путина произошли определенные изменения. Он понял, что элиты боятся его так сильно, что он может все.
По его словам, теперь Путин понимает, что технологически он не сможет сделать Россию третьим полюсом, и потому вся его стратегия на внешнем фронте сводится к следующему: создание проблем конкурентам, которое должно привести к возвращению диалога с Россией.
По его мнению, Путин хочет "гарантировать" Западу безопасность КНДР и Ирана, понятные правила игры в Сахеле, обмен на постоянный диалог, частью которого будет снятие санкций.
При этом политолог убежден, что так называемые "башни Кремля" потеряли свою первоочередную сущность. Раньше между башнями происходили цивилизованные и не слишком дискуссии, в результате которых Путин получал единоличное право на арбитраж, но и государство получало "проговоренные" экономические, реже политические и геополитические решения. Сейчас роль "башен Кремля" снизилась до роли олигархата: обслуживающего персонала, а главные решения начинают замыкаться в пределах относительно небольшого круга людей, отвечающих за безопасность Путина, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Путин хочет отомстить Украине за события в Курской области.
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