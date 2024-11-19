Путин сейчас в состоянии эйфории: какие последствия для Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин перешел к рискованным действиям, действуя в состоянии эйфории, отметил в эфире 24 канала глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. По его мнению, такой подход может привести к многочисленным ошибкам, чем Украина планирует воспользоваться.

Владимир Путин

Эксперт отмечает, что Россия сама загнала себя в тупик. С одной стороны, заявления спичрайтеров Путина свидетельствуют о необходимости учитывать сложившиеся реалии, но одновременно намекают на возможность проведения Украиной демилитаризации части Курской области. Это указывает на двойственность месседжей Кремля и именно такая растерянность заставляет Путина спешить, усиливая давление на войска для достижения выгодных ему позиций.

С другой стороны, говорит эксперт, Кремль стремится захватить больше территорий, но столкнулся с собственными конституционными ограничениями. Изменив основополагающий закон, Россия включила в состав своей территории полностью Запорожскую и Херсонскую области, что создает дополнительные трудности для ее будущих действий.

"Как они будут из этого выходить, только Богу известно", – отметил Шлинчак.

Также эксперт обратил внимание на дипломатический аспект. В ходе саммита "большой двадцатки" у международного сообщества есть возможность не только донести сигналы до Кремля через главу МИД РФ Сергея Лаврова, но и обсудить ситуацию с лидерами Китая и представителями Глобального Юга.

Отдельно Виктор Шлинчак предостерег: если Путин решит оказывать давление на избранного президента США Дональда Трампа, это может стать роковой ошибкой для российского лидера. Однако осознает ли он это – остается загадкой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда Трамп может изменить позицию по отношению к Путину.



