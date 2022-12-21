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Путин сделал заявление об украинском народе

Российский диктатор во время своего выступления, посвященного военной деятельности РФ, не обошел упоминание об украинском народе.

сегодня, 15:50
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Автор:

Slava Kot

Президент России Владимир Путин созвал заседание коллегии Минобороны страны для обобщения военных итогов 2022 года и рассказал о предстоящих действиях РФ. Путин также во время выступления вспомнил войну в Украине и высказался об украинском народе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин сделал заявление об украинском народе

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

21 декабря Путин начал заседание коллегии Минобороны Российской Федерации. Во время выступления президент России уверял, что у России все хорошо в военной сфере, а также подчеркнул, что у РФ нет проблем с финансированием.

"Я хочу обратить внимание министра обороны, присутствующих здесь руководителей генерального штаба, у нас нет никаких ограничений по финансированию", — заявил российский президент.

Далее Путин продолжал хвастаться российской армией и уверять, что военные РФ должны получить все лучшие вещи, от тепловизоров до формы. Несмотря на это, большинство военных аналитиков утверждают, что российская армия в разы хуже готова к войне в зимних условиях.

В своей речи российский диктатор упомянул об украинском народе, на который совершил полномасштабное нападение 24 февраля.

"И сейчас считаю украинский народ братским", – сказал Владимир Путин во время своего выступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова министра обороны России, который рассказал, почему, по его мнению, страны Запада помогают Украине и в войне. По словам Шойгу, Запад такими действиями цель якобы ослабить Россию на мировой арене.

Также "Комментарии" писали, сколько российских военных получили боевой опыт в Украине.



 

 



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Источник: https://t.me/rian_ru/189422
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