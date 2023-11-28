Путин считал, что Украина развалится: в Британии рассказали, чего ждет президент РФ сегодня

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон высказался о планах Путина по Украине. По его словам, Путин надеется "переждать" войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Дэвид Кэмерон о планах Путина. Фото из открытых источников

Союзники по НАТО сделали несколько заявлений по поводу войны в Украине. Глава МИД Великобритании рассказал, что ожидал Путин, когда начал войну в Украине и высказал свое предположение о дальнейших планах российского диктатора.

"Путин сначала считал, что НАТО будет разделенным и Украина развалится. Сейчас он считает, что он может переждать эту войну в Украине", — говорит Дэвид Кэмерон и добавляет, что Путин "заблуждался тогда и он ошибается сейчас".

Британский министр подчеркнул, что его страна и другие партнеры по НАТО не будут прекращать уделять внимание российской агрессии против Украины. Кэмерон добавил, что Великобритания будет и дальше на стороне Украины и будет продвигать мир в Европе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц также выступил с обращением в котором призвал и дальше поддерживать Украину, ведь это имеет "экзистенциальное значение" для Европы. По словам Шольца, никто из европейских стран "не хочет представить", какие "более серьезные последствия" будет иметь победа российского диктатора Владимира Путин в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО, который сделал заявление о мирных переговорах с участием Украины и России. Столтенберг пояснил, что НАТО будет поддерживать Украину как можно дольше, чтобы позиции Украины в возможных переговорах с Россией были как можно лучше.







