Путин решил воевать в долгую с помощью «мясных штурмов»: что делать ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил численность российских войск 1 500 000 военных.

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"То есть, Путин принял окончательное решение воевать в долгую, но мясом", — отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, 1,5 млн военных, это — 1 875 БТГр. Для того, чтобы БТГр эффективно выполняла боевые задачи для её комплектования нужна штатная комплектация техникой. В частности, чтобы укомплектовать 1 875 БТГр штатно танками, необходимо 20 625 ОБТ. Чтобы штатно укомплектовать ББМ (БМП/БМД/БТР и т.д.) необходимо 61 875 единиц.

"Такого количества танков у России и близко нет, а такого количества ББМ не было даже в составе советской армии!" — отметил Коваленко.

По его словам, уже сегодня российская армия столкнулась с проблемами комплектацией техникой, которая заканчивается на складах, арсеналах и центрах хранения, где сберегалась со времён СССР. То есть, подчеркивает эксперт, воевать в ближайшее время Россия будет в полном смысле слова маршевыми батальонами – батальон, состоящий исключительно из пехоты с минимальной комплектацией механизированной компонентой.

"В этой связи Силы обороны уже сейчас должны готовится к тому, что позиции украинской армии будет штурмовать большое количество людского ресурса, который нужно уничтожать не точечно, а массово, для экономии БК и снижения КПД количественного фактора. То есть – кассетные боеприпасы и средства, работающие по площади это одно из решений вырисовывающейся проблематики", — говорит эксперт.

По его словам, те же самые fpv-дроны из категории точечного удара, всё больше должны будут становиться объёмно-детонирующими в воздухе, над группой противника, причём насыщенные поражающими элементами, распределяющимися по площади.

"Указ Путина об увеличении армии – это явный признак исчерпания запасов техники и осознания надвигающегося кризиса 2025 года с компенсацией механизированных потерь. Но, при правильном подходе, решение воевать количеством лишь ускорит крах российских оккупационных войск", — считает Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдуме объяснили, зачем Путин увеличил численность армии.



