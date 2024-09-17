Путин решил воевать в долгую с помощью «мясных штурмов»: что делать ВСУ

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Ткачик Олеся
Российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил численность российских войск 1 500 000 военных.
Оккупанты
По его словам, 1,5 млн военных, это — 1 875 БТГр. Для того, чтобы БТГр эффективно выполняла боевые задачи для её комплектования нужна штатная комплектация техникой. В частности, чтобы укомплектовать 1 875 БТГр штатно танками, необходимо 20 625 ОБТ. Чтобы штатно укомплектовать ББМ (БМП/БМД/БТР и т.д.) необходимо 61 875 единиц.
По его словам, уже сегодня российская армия столкнулась с проблемами комплектацией техникой, которая заканчивается на складах, арсеналах и центрах хранения, где сберегалась со времён СССР. То есть, подчеркивает эксперт, воевать в ближайшее время Россия будет в полном смысле слова маршевыми батальонами – батальон, состоящий исключительно из пехоты с минимальной комплектацией механизированной компонентой.
По его словам, те же самые fpv-дроны из категории точечного удара, всё больше должны будут становиться объёмно-детонирующими в воздухе, над группой противника, причём насыщенные поражающими элементами, распределяющимися по площади.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдуме объяснили, зачем Путин увеличил численность армии.
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