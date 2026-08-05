Путин решил по-новому наказывать украинцев: озвучен опасный замысел диктаторов

Россия может сосредоточиться на ударах не только по энергетике, но и системам водоснабжения и водоотведения, если предыдущая кампания не принесет ожидаемого результата. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля. По словам эксперта, Кремль и дальше будет искать самые болезненные точки давления на украинцев.

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"Россия уже увидела, что энергетический шантаж не дал желаемого эффекта. Поэтому риск ударов по системам водоснабжения и канализации действительно существует", – отметил Клочок.

Политолог обратил внимание, что слова Шмыгаля о возможном завершении войны уже этой осенью пока не следует воспринимать как прогноз.

"Санкции и удары по российским НПЗ усиливают давление на Кремль, но этого недостаточно, чтобы Россия отказалась от войны. Все будет зависеть от ситуации на фронте и поддержки союзников", – пояснил он.

Клочок также отметил, что одним из ключевых вызовов перед зимой остается усиление украинской противовоздушной обороны.

"Вопрос ракет к Patriot сейчас критически важен. Именно от этого зависит уровень защиты критической инфраструктуры во время новых массированных атак", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, ближайшие месяцы станут решающими для подготовки Украины к новому отопительному сезону. Если международные партнеры ускорят поставки систем ПВО, ракет-перехватчиков и оборудования для энергетики, риски повторения масштабного гуманитарного кризиса зимой удастся существенно снизить.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия рассчитывает использовать предстоящий осенне-зимний период для максимального давления на Украину, опираясь на два ключевых фактора — удары по критической инфраструктуре и преимущество в запасах баллистических ракет. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.