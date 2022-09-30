Путин решил лично управлять армией в войне против Украины, - ISW

Бюрократические сбои в российской частичной мобилизации могут свидетельствовать о том, что президент РФ Владимир Путин снова работает с командующими ВС РФ, которые задействованы непосредственно на поле боя. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказывают аналитики Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ISW считают, то, что Путин обошел стандартную процедуру, по которой коммуникация осуществляется через Минобороны, указывает переброска неподготовленных резервов сразу на горячие участки фронта. Так как сами командующие заинтересованы в неотложном подкреплении и менее заботятся о прохождении мобилизированных стандартной военной практики.

По мнению аналитиков, это также свидетельствует о потере доверия к министерству Шойгу.

"Противоречивые и непоследовательные нарративы, используемые кремлевскими чиновниками и Минобороны России о процедурах мобилизации, могут указывать на то, что Путин как верховный главнокомандующий отдавал расходящиеся или противоречащие друг другу приказы", — говорится в отчете Института изучения войны.

Отметим, Путин объявил частичную мобилизацию в России в ответ на успехи ВСУ под Харьковом, когда в течение нескольких недель защитники "вывели из строя" целую группировку врага на северо-востоке страны.

Предварительно Кремль планирует призвать до 300 тысяч человек. Но СМИ также обращают внимание на засекреченный пункт указа российского президента, согласно которому к войне могут привлечь до 1 миллиона человек.

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