Путин разыграл целую комедию: в чем признался лидер РФ

В ночь на 29 мая российский дрон попал в жилой дом в Румынии.

Владимир Путин.

Лидер России Владимир Путин на вопрос журналистов об этом дроне разыграл целую комедию. Показал себя якобы таким собранным, дружеским и открытым лидером, который оказывается не знаюет, где "бродят" дроны, запущенные его войсками.

"Только что перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие с якобы нашим дроном... Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне говорят, знаете, что дрон какой-то залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая информация идет в СМИ? Кто в Румынии говорит о том, что это русский дрон? Многие – это никто. Именно имена… Урсула фон дер Ляен. Не знаю, госпожа фон дер Ляен не была в Румынии, она же не исследовала останки этого дрона”, — отметил Путин, сообщает российское издание "ТАСС".

И после такой комедии Путин пустился в размышления, отметил, что никто не может сказать, какого происхождения тот или иной летательный аппарат, пока не проведена его экспертиза.

Конечно отметил, что дрон украинский: "Мы ведь знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была такая же, как сейчас вот в Румынии — вот караул, русские идут," россияне бьют.

Потом, по его словам, за короткое выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под влиянием РЭБ или по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали.

"В этом случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование и только тогда в этом случае дадим оценку произошедшему", — резюмировал Путин.

