Путин расстреливает Украину реактивными дронами: когда появится ответ на новую угрозу

Реактивные дроны стали для Украины новым вызовом, поскольку из-за высокой скорости они оставляют гораздо меньше времени для работы ПВО. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, сможет ли Украина противодействовать этой угрозе и когда можно ожидать заметных результатов.

ПВО. Фото портал "Комментарии"

По мнению чат-бот ChatGPT, Украина сможет существенно усилить противодействие реактивным дронам, однако решить проблему одним комплексом ПВО не получится. Скоростные Shahed создают значительно меньше времени для обнаружения и перехвата, что может перегружать украинскую систему противовоздушной обороны.

В то же время, украинские разработчики уже работают над собственными дронами-перехватчиками. В настоящее время испытываются аппараты со скоростью более 600 км/ч. Если они пройдут боевые испытания и удастся быстро запустить в серийное производство, ситуация может заметно измениться.

ChatGPT ожидает первые ощутимые результаты уже осенью 2026 года. Полноценное масштабирование, по его мнению, возможно ближе к концу 2026 или в 2027 году.

Ключевым условием должно стать сочетание различных средств: радаров, дронов-перехватчиков, мобильной ПВО и дорогостоящих ракет для самых сложных целей.

Чат-бот Gemini также считает реактивные дроны серьезным вызовом. Их главное преимущество – скорость, которая сокращает время для обнаружения и уничтожения. Поэтому привычные способы борьбы с более медленными "Шахедами" могут быть недостаточными.

По версии Gemini, основу противодействия должны составлять зенитные управляемые ракеты и украинские перехватчики. Отдельно чат-бот выделяет РЭБ, который может оказывать влияние на навигацию и связь беспилотников.

Gemini прогнозирует появление эффективных массовых решений в течение нескольких месяцев в 2026 году. Сама логика ответа чат-бот строится вокруг быстрого развития украинских технологий и создания эшелонированной системы защиты.

Чат-бот Grok оценивает ситуацию наиболее оптимистично. Он считает, что Украина уже сейчас создает ответ на реактивные дроны, а процесс продолжается активно. Отмечает, что новые реактивные "Шахеды" значительно быстрее предыдущих версий, поэтому обычные FPV-перехватчики становятся менее эффективными. В то же время, как отмечает Grok, в Украине уже разрабатываются несколько типов скоростных дронов-перехватчиков.

Отмечает, что некоторые такие аппараты способны разгоняться до 500-600 км/ч, а один из названных образцов, Alexa Spatium, якобы уже принят на вооружение. Помимо перехватчиков, Grok говорит об использовании авиации, орудийных систем, РЭБ и зенитных средств.

Главная проблема, по его оценке, – масштаб. Для заметного эффекта требуются не сотни, а тысячи перехватчиков. Если нынешние темпы сохранятся, Grok ожидает заметного улучшения уже осенью-зимой 2026 года.

Все три чата сходятся в одном: реактивные дроны существенно усложняют работу ПВО из-за высокой скорости, поэтому Украине нужны новые способы перехвата. Также все модели ИИ выражают убеждение, что противодействие будет найдено, и уже сейчас проводится активная работа в этом направлении.

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