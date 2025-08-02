Путин рано похвастался: в ВСУ рассказали, какой город не позволят захватить «с колес»

Российские оккупационные войска не способны захватить Часов Яр в Донецкой области "с колес". Украинские защитники держат под огневым контролем все направления, с которых россияне пытаются идти на штурмы. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.

Бои за Часов Яр. Фото: из открытых источников

Военный отметил, длительное время российские захватчики пытались штурмовать Часов Яр лобовыми атаками. В частности, враг пытался штурмовать через канал "Северский Донец".

"Любое перемещение техники в разломах этого канала, мы контролируем и неоднократно доказывали возможность уничтожать противника. А именно 24 ОМБр и другие подразделения, которые в разный период времени были приобщены к обороне Часового Яра", — отметил спикер.

Дмитрий Запорожец добавил, что сейчас украинские войска не контролируют этот канал, однако он остается в зоне огневого поражения, оккупанты уничтожаются. Примером стал провальный российский штурмовой "перформанс" 30 июля: техника россиян была обнаружена еще задолго до выхода в район боевого столкновения в микрорайоне Северный.

"Физически мы этот район не контролируем, но идет контроль с помощью FPV-дронов и артиллерии. Поэтому говорить, что у противника есть какие-то шансы с колес взять ту часть Часового Яра, которая под нашим контролем, то это не похоже на такие традиционные фланговые клещи, которые он применяет в отношении других населенных пунктов", — резюмировал военный.

Читайте также на портале "Комментарии" — 1 августа российский диктатор Владимир Путин во время общения с российскими пропагандистами заявил, что город Часов Яр Донецкой области якобы был оккупирован еще несколько дней назад, а не 31 июля, как говорили некоторые российские СМИ.

Реагируя на заявления российского диктатора, руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что Путин солгал о захвате россиянами Часового Яра "еще несколько дней назад". Его оккупанты не контролируют.



