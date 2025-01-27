Конечно же, не может не вызывать беспокойство тот факт, что вице-президентом США стал Дж. Д. Вэнс, который не скрывает своих скептических взглядов относительно продолжения предоставления помощи Украине. Но при этом в команде Трампа оказались известные сторонники жесткой политики в отношении России, такие как Майк Волц и Марко Рубио. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Politico.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, Дональд Трамп также предложил повысить оборонный бюджет НАТО до 5% ВВП, что, хотя и кажется сложной задачей, воспринимается как поддержка Североатлантического Альянса.

"Мы нервничаем из-за возможного возвращения Трампа, но по Украине есть определенная надежда", — заявил анонимный европейский дипломат.

Однако скептицизм все еще присутствует. Европейские чиновники указывают на непредсказуемость Трампа и его пристрастие к политическим провокациям, таких как поддержка ультраправых партий в Европе.

"Трамп может удивить, но его непредсказуемость вызывает беспокойство", — сказал один из чиновников ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин дал понять, что Россия готова к переговорам, но только на собственных условиях. Среди них – сохранение контроля над примерно 20% территории Украины, которые сейчас занимает Россия, исключение членства Украины в НАТО и ограничение ее военного потенциала. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

СМИ отмечает, в то же время Владимир Путин выразил заинтересованность в сотрудничестве с США, в частности в таких сферах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Он отметил: "Нам стоит встретиться и обсудить вопросы, которые важны как для США, так и для России".



