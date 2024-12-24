Путин прячет военных КНДР: в чем признались пленные оккупанты на Курщине

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ВСУ, которые воюют на территории Курской области, еще не брали в плен солдат КНДР. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал старший офицер отделения коммуникаций Петр Гайдащук.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что в зоне ответственности бригады появляются подразделения, чья тактика боевых действий отличается от других, однако утверждать, что это именно корейцы, они пока не могут.

"Эти военнослужащие просто не попадали к нам в плен. И никаких документов, которые бы свидетельствовали, что это военнослужащие из Северной Кореи, тоже нет", – рассказал Петр Гайдащук.

В то же время военный рассказал, что на днях в плен взяли нескольких военнослужащих одной из российских мотострелковых бригад, которые проходили с северокорейскими военными совместную подготовку.

По словам спикера, попавшие в плен россияне утверждали, что видели корейцев, тренировались вместе с ними. В точке, где проходила подготовка, с ними находилось 830 военнослужащих из Северной Кореи. Они говорили, что ничего не путают и это не какие-то определенные народности из РФ, которые имеют азиатскую внешность.

Пленные также рассказали, что иностранных военнослужащих лучше кормят и обеспечивают оружием и амуницией.

"И задачей именно северокорейских военных, как заявляют эти пленные, является штурм наших позиций. А уже российские подразделения идут на так называемую "оборонку", закрепляться на позициях, которые штурмуют корейцы. Но очень часто случается так, что корейцам, по словам пленных, не удается удачно штурмовать наши позиции и все их планы разрушаются" – рассказал старший офицер отделения коммуникаций.

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