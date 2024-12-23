Путин не просил Кима: стало известно, кто на самом деле предложил отправить войска КНДР в РФ

Если ранее в США предполагали, что российский диктатор Владимир Путин чуть ли не слезно просил своего коллегу в КНДР Ким Чен Ына об отправке войск для подмоги российским оккупантам, то теперь становится очевидно, что это изначально была идея Пхеньяна, а не Москвы, хотя Владимир Путин быстро принял ее. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские спецслужбы, пишет New York Times.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

"Американские чиновники не считают, что Ким Чен Ын немедленно получил что-то взамен. Вместо этого, по их словам, он надеется, что Россия отплатит ему в будущем, предложив поддержку в дипломатической борьбе, помощь в случае возникновения кризиса и предоставив технологии", — пишет издание.

При этом, по словам американских и украинских чиновников, северокорейские войска уже активно участвуют в боевых действиях, и некоторые из них погибли.

Американские чиновники также заявили, что неясно, насколько эффективными оказались северокорейские солдаты. КНДР направила в бой свои самые подготовленные спецподразделения, но многие из них, похоже, недоедают. К тому же у северокорейских солдат нет реального боевого опыта.

При этом, по словам одного из украинских чиновников, северокорейские войска не полностью интегрированы в российские боевые силы и временами действуют самостоятельно, что увеличивает риск потерь.

"В то же время, по словам чиновника, северокорейские войска, похоже, получают лучшее медицинское обслуживание, чем их российские коллеги. Раненых часто везут прямо в крупные госпитали в городе Курске, минуя более мелкие и низкокачественные деревенские больницы, расположенные ближе к полю боя", — говорится в публикации.

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