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Путин против международного права: почему Украине нужно выйти из МКС

У Запада нет механизмов привлечения Путина к ответственности

сегодня, 18:07
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Марьян Ощановский

Украине следует выйти из МКС из-за бездействия суда в связи с визитом Владимира Путина в Монголию, заявил политолог Тарас Загородний.

Путин против международного права: почему Украине нужно выйти из МКС

МКС оказался бессильным. Фото из открытых источников

"Когда Владимир Путин сошел на землю Монголии, конечно, уже было поздно надеяться, что монгольские стражи порядка проявят неслыханную решительность и арестуют его. Зато в преддверии визита из ключевых стран Запада могли позвонить в Улан-Батор и убедить не принимать российского диктатора, намекнув на неприятные последствия для Монголии. Однако это не было сделано", — подчеркнул Тарас Загородний.

Политолог напомнил, что в 2014 году Украина подписала соглашение о вхождении в МКС, чтобы приблизить вступление в ЕС.

"Впрочем, это не значит, что Украина не может выйти из МКС, если увидит в этом целесообразность. Основанием для выхода может стать работа суда против украинских военных. Согласно международному праву, причиной для расследований и производств могут стать даже незначительные телесные повреждения российских оккупантов во время пленения. Бездействие Международного суда по поводу визита Путина в Монголию и неспособность привлечь к ответственности Игоря Гиркина и других российских военных преступников за ущерб МН17 свидетельствуют о том, что членство в МКС не приносит Украине никакой пользы", — отметил он.

Поэтому, отметил политолог, как только у МКС появятся вопросы украинской армии, Украина должна расторгнуть договор с ним.

"Нельзя обменивать эфемерные бумажки на безопасность государства. Нам нужно заботиться о безопасности страны и своих военных, а не ставить во главу угла международные правила, которые игнорируются другими странами. Не зря США и Израиль, чьи армии постоянно сражаются, не ратифицировали Римский устав", — добавил эксперт.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oKG7G0qbdsA&t=1551s
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