Путин против международного права: почему Украине нужно выйти из МКС

Украине следует выйти из МКС из-за бездействия суда в связи с визитом Владимира Путина в Монголию, заявил политолог Тарас Загородний.

МКС оказался бессильным. Фото из открытых источников

"Когда Владимир Путин сошел на землю Монголии, конечно, уже было поздно надеяться, что монгольские стражи порядка проявят неслыханную решительность и арестуют его. Зато в преддверии визита из ключевых стран Запада могли позвонить в Улан-Батор и убедить не принимать российского диктатора, намекнув на неприятные последствия для Монголии. Однако это не было сделано", — подчеркнул Тарас Загородний.

Политолог напомнил, что в 2014 году Украина подписала соглашение о вхождении в МКС, чтобы приблизить вступление в ЕС.

"Впрочем, это не значит, что Украина не может выйти из МКС, если увидит в этом целесообразность. Основанием для выхода может стать работа суда против украинских военных. Согласно международному праву, причиной для расследований и производств могут стать даже незначительные телесные повреждения российских оккупантов во время пленения. Бездействие Международного суда по поводу визита Путина в Монголию и неспособность привлечь к ответственности Игоря Гиркина и других российских военных преступников за ущерб МН17 свидетельствуют о том, что членство в МКС не приносит Украине никакой пользы", — отметил он.

Поэтому, отметил политолог, как только у МКС появятся вопросы украинской армии, Украина должна расторгнуть договор с ним.

"Нельзя обменивать эфемерные бумажки на безопасность государства. Нам нужно заботиться о безопасности страны и своих военных, а не ставить во главу угла международные правила, которые игнорируются другими странами. Не зря США и Израиль, чьи армии постоянно сражаются, не ратифицировали Римский устав", — добавил эксперт.