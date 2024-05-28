Путин пригрозил войной странам Запада из-за возможности ввести свои войска в Украину

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал заявления украинских союзников о возможности ввода своих западных войск в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Путин угрожает глобальной войной странам, которые введут войска в Украину. Фото из открытых источников
Владимир Путин во время пресс-конференции в Ташкенте ответил на вопросы журналистов, в частности, о войне в Украине. Российский диктатор пригрозил, что введение западных войск в Украину может привести к глобальной войне.
Российский диктатор продолжил свою пропагандистскую речь заявлениями, что в Украине уже якобы присутствуют западные наемники, которые находятся под видом военных инструкторов. Путин заявил, что для России это стало понятно якобы из-за иностранного языка в эфире.
Также диктатор РФ продолжил повторять кремлевские нарративы и заявил, что украинские союзники не смогут помочь Украине в войне против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин прокомментировал легитимность Зеленского на посту президента Украины по истечении его пятилетнего срока и указал те государственные органы, которые считает в Украине легитимными.
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Гарик
сегодня, 16:59
Если начал пугать,то не сделает.Гадости чмоня плешивый делает молча.И ядерку не применит..патамушта бегает как в жопу ужаленный по узкоглазым и мохнаторылым в поисках оружия.А был бы готов ,не бегал бы..