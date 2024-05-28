Путин пригрозил войной странам Запада из-за возможности ввести свои войска в Украину

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал заявления украинских союзников о возможности ввода своих западных войск в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Путин угрожает глобальной войной странам, которые введут войска в Украину. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время пресс-конференции в Ташкенте ответил на вопросы журналистов, в частности, о войне в Украине. Российский диктатор пригрозил, что введение западных войск в Украину может привести к глобальной войне.

"Возможно введение западных войск в Украину — это нагнетание и еще один шаг к конфликту в Европе и глобальному конфликту", — пригрозил Путин.

Российский диктатор продолжил свою пропагандистскую речь заявлениями, что в Украине уже якобы присутствуют западные наемники, которые находятся под видом военных инструкторов. Путин заявил, что для России это стало понятно якобы из-за иностранного языка в эфире.

Также диктатор РФ продолжил повторять кремлевские нарративы и заявил, что украинские союзники не смогут помочь Украине в войне против России.

"Запад хочет создать видимость мировой поддержки Украины, у них это не получится", — сказал Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин прокомментировал легитимность Зеленского на посту президента Украины по истечении его пятилетнего срока и указал те государственные органы, которые считает в Украине легитимными.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Украины обратился к союзникам с призывом разрешить бить западным оружием по России. Предложение Зеленского поддержал генсек НАТО, лидеры ЕС, Латвии, Эстонии, Чехии, Нидерландов и других стран. На эти сообщения отреагировали в Кремле и назвали такие заявления "безответственными" и "провокационными".