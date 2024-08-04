Путин придумал новый план, как остановить помощь Запада для Украины

Российский диктатор Владимир Путин планировал передать ракеты и другое вооружение йеменским хуситам для дестабилизации ситуации в регионе и давления на Запад. Таким образом Россия планировала усилить свое военное партнерство с Ираном.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Институт изучения войны (ISW) проанализировал планы России передать вооружение повстанцам-хуситам. Аналитики указывают, что таким образом Кремль планировал использовать иранские прокси для опосредованного противостояния Запада.

В июне Владимир Путин заявил, что Россия предоставит свои средства неопределенным территориям для ударов по странам Запада. Американские источники указывают, что таким образом российский диктатор отреагировал на разрешение США для Украины бить по территории России некоторыми видами западного оружия.

В июле россияне должны были доставить ракеты и другое вооружение повстанцам-хуситам, а также совершили поездки российских военных чиновников в Йемен для обсуждения деталей поставок. Однако после дипломатического контакта США и давления со стороны Саудовской Аравии Кремль отказался от этих планов.

Аналитики из Института изучения войны считают, что это очередная попытка России заставить Запад отказаться от помощи для Украины.

"Планы России поддержать хуситов, чтобы косвенно противостоять Западу и угрожать дальнейшей эскалацией, согласовываются с несколькими российскими информационными и гибридными операциями, которые призваны побудить Запад к самоудержанию от поддержки Украины из-за опасений конфронтации с Россией", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп поздравил Путина и рассказал о позоре США.

Также "Комментарии" писали, что повстанцы-хуситы атаковали судно с украинскими защитниками. Видео попало в сеть.