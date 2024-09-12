logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин приблизился к ключевой цели войны: какие два города Донбасса важно захватить РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин приблизился к ключевой цели войны: какие два города Донбасса важно захватить РФ

Оккупанты пытаются любым путем захватить Покровск и Часов Яр

сегодня, 12:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские войска усиливают давление на растянутую линию фронта Украины на востоке, ведя ожесточенные бои за два города, которые могут приблизить путинскую армию к достижению ее главной военной цели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Путин приблизился к ключевой цели войны: какие два города Донбасса важно захватить РФ

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, захватчики накрывают плотным огнем логистический центр Покровск и пытаются захватить важные высоты в Часовом Яру. Эти два населенных пункта, считают журналисты, могут дать России возможность попытаться захватить остальную восточную Донецкую область, что Владимир Путин неоднократно называл ключевой целью так называемой "СВО".

В материале отмечается, сейчас оккупационные войска неуклонно продвигаются к Покровску. Они находятся лишь в нескольких километрах от города, за который Украина продолжает яростно бороться, хотя противник преобладает в вооружении и численно. Понимая, что наступило "золотое время", агрессор возобновил атаки на Торецк, Курахово и Угледар. Обе стороны борются за то, чтобы достичь успехов до ноября, когда холод и первый снег усложнят продвижение, а в США пройдут президентские выборы.

Авторы отмечают, Покровск сейчас является точкой опоры для действий украинской армии на востоке. Он является дорожным и железнодорожным узлом, через который проходит основной маршрут снабжения украинских сил в Донецкой области. Потеря города приведет к тому, что Константиновка и Часов Яр будут иметь один основной путь снабжения с северо-востока и российские войска приблизятся к западному краю Донецкой области.

В то же время Часов Яр расположен на высокой точке, что, в случае захвата, даст значительное преимущество россиянам в усилиях захватить Краматорск и Славянск. Оттуда РФ было бы легче наносить удары из артиллерии и беспилотников по украинским военным подразделениям и позициям.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает выдавливать жителей из Покровска: на какие шаги пошли оккупанты.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости