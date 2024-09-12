Путин приблизился к ключевой цели войны: какие два города Донбасса важно захватить РФ

Российские войска усиливают давление на растянутую линию фронта Украины на востоке, ведя ожесточенные бои за два города, которые могут приблизить путинскую армию к достижению ее главной военной цели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, захватчики накрывают плотным огнем логистический центр Покровск и пытаются захватить важные высоты в Часовом Яру. Эти два населенных пункта, считают журналисты, могут дать России возможность попытаться захватить остальную восточную Донецкую область, что Владимир Путин неоднократно называл ключевой целью так называемой "СВО".

В материале отмечается, сейчас оккупационные войска неуклонно продвигаются к Покровску. Они находятся лишь в нескольких километрах от города, за который Украина продолжает яростно бороться, хотя противник преобладает в вооружении и численно. Понимая, что наступило "золотое время", агрессор возобновил атаки на Торецк, Курахово и Угледар. Обе стороны борются за то, чтобы достичь успехов до ноября, когда холод и первый снег усложнят продвижение, а в США пройдут президентские выборы.

Авторы отмечают, Покровск сейчас является точкой опоры для действий украинской армии на востоке. Он является дорожным и железнодорожным узлом, через который проходит основной маршрут снабжения украинских сил в Донецкой области. Потеря города приведет к тому, что Константиновка и Часов Яр будут иметь один основной путь снабжения с северо-востока и российские войска приблизятся к западному краю Донецкой области.

В то же время Часов Яр расположен на высокой точке, что, в случае захвата, даст значительное преимущество россиянам в усилиях захватить Краматорск и Славянск. Оттуда РФ было бы легче наносить удары из артиллерии и беспилотников по украинским военным подразделениям и позициям.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает выдавливать жителей из Покровска: на какие шаги пошли оккупанты.



