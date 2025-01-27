Путин преследует сразу несколько целей: за какой городок РФ готова положить тысячи россиян

Российское Минобороны уделяет слишком много внимания захвату Великой Новоселки, что может свидетельствовать о том, что Кремль таким образом хочет сформировать у Запада представление о ситуации на поле боя и ослабить международную поддержку Украины. Кроме того, вероятный захват Великой Новоселки и передислокация вражеских подразделений укажет о направлениях наступления РФ весной и летом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики указывают на то, что российские войска осуществили дальнейшее продвижение в пределах Великой Новоселки на фоне официальных российских заявлений о том, что 26 января оккупанты захватили весь населенный пункт.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, указывают на то, что российские войска продвинулись на север вдоль улицы Центральной на севере Великой Новоселки.

Некоторые российские источники, включая Министерство обороны России, утверждали 26 января, что российские войска полностью захватили Великую Новоселку, тогда как другие российские источники утверждали, что российские войска захватили большую часть населенного пункта. Некоторые российские блогеры утверждали, что российские войска все еще зачищают поселок от украинских сил, включая северную часть, и что украинские силы все еще контратакуют в этом районе.

Эксперты предполагают, что захват и зачистка Великой Новоселки, вероятно, предоставит российскому военному командованию возможности и станет точкой отсчета для принятия решения о передислокации подразделений Восточного военного округа (ВВО) России из района Великой Новоселки в другие приоритетные оперативные районы.

"Любая передислокация частей округа (войск РФ — ред.) из района Великой Новоселки в течение ближайших недель укажет на приоритетные операционные районы для проведения наступательных операций России весной и летом 2025 года", – отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, захват Великой Новоселки станет для российского военного командования точкой принятия решения, во время которой российское военное командование может реализовать несколько вариантов действий.

Отмечается, что российское военное командование может решить оставить части "СВО" на западе Донецкой области и продолжить продвижение к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей, которая проходит к северу и западу от Великой Новоселки.

По мнению аналитиков, такое решение может свидетельствовать о том, что российские военные предпочитают скорейшее продвижение к административной границе, а не на других направлениях в Донецкой области или в других прифронтовых районах.

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