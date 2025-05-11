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Путин предложил Зеленскому немедленные прямые переговоры: время и место

Путин впервые назвал так называемую «СВО» войной

сегодня, 07:00
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Ткачик Олеся

В ночь на 11 мая кремлевский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу войны против Украины. В частности, он впервые так называемую "специальную военную операцию" назвал войной.

Путин предложил Зеленскому немедленные прямые переговоры: время и место

Зеленский и Путин

Путин фактически отверг идею президента Владимира Зеленского объявить перемирие на 30 дней, впрочем, предложил провести прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий.

"Предлагаем возобновить прямые переговоры с Киевским режимом в четверг, 15 мая в Стамбуле, где они были прерваны", — сказал Путин.

Во время выступления кремлевский диктатор затронул тему "первопричин конфликта", а также сообщил о планах обсудить вопросы прямых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В то же время Путин не упомянул предложение о 30-дневном перемирии. Ранее, 10 мая, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия рассматривает возможность 30-дневного прекращения огня, предложенного Украиной, Европой и США.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что делегация от России отправится в Стамбул, а о ее составе объявят впоследствии.

Предложение Путина Зеленскому прокомментировал политолог Алексей Голобуцкий.

"Итак, Путин предлагает "возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Начать предлагаем немедленно, уже в четверг, 15 мая в Стамбуле, где они были прекращены". То есть от прекращения огня Путин отказался — "об этом возможно, удастся договориться в Стамбуле", — отметил эксперт.

Он добавил, что Путин отказался от посредничества США и озвучил китайские формулировки – "устранить первопричины". Судя по формулировкам, Путин продолжает настаивать на требованиях "прекратить милитаризацию Украины".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, при каких условиях Путин может забрать всю Украину даже без боя.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/pfbid0NNmTfntEu33dRh3yp4j22aCaW8zPgYa3kqkyacAEitbTJ4qT5t7ZVTJX1D1N3zrBl?locale=ru_RU
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