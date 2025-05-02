Путин заберет всю Украину без боевых действий: как это возможно

То, что Россия вооруженным путем не может захватить всю территорию Украины, понятно, даже кремлевский диктатор Владимир Путину, отметил политический обозреватель Виталий Портников.

Владимир Путин

Именно поэтому, говорит он, нужно понять, что кремлевский диктатор будет делать все возможное и невозможное, чтобы дестабилизировать и запугать украинское общество.

По его убеждению, этим задачам служит постоянный террор России и пропагандистская борьба, главная цель которой — усилить разочарование в украинском обществе и убедить украинцев, что единственным выходом из ситуации является капитуляция перед Кремлем.

"Это не соответствует действительности, особенно учитывая объективные обстоятельства, подчеркиваемые темпами движения российской армии на украинских землях последние три года. Поэтому когда мы говорим о том, что сила украинского общества в единстве и сплоченности, это не метафора, а реальный рецепт выживания", — подчеркнул Портников.

По его словам, если Украине удастся сохранить это единство, удастся сохранить и государство.

"Но как только мы поссоримся, начнем жить иллюзиями или отчаяться, Россия заберет эту территорию без боя. Конечно, это и есть настоящая цель Путина — забрать нашу территорию без боя. Именно для этого он растил Януковича, надеялся на Медведчука, поэтому сейчас требует, чтобы украинская армия покинула территорию тех областей, которые он без всяких правовых оснований записал в свою конституцию", — говорит Портников.

Он призвал не подвергаться этим жестоким и бессмысленным попыткам. По его словам, именно это и есть рецепт выживания и победы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трампу подготовили сценарии давления на Путина.



