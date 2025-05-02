logo

BTC/USD

96060.25

ETH/USD

1825.80

LTC/USD

86.77

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин заберет всю Украину без боевых действий: как это возможно
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин заберет всю Украину без боевых действий: как это возможно

Путин не может захватить Украину вооруженным путем, впрочем, все же есть путь, которым он может воспользоваться

2 мая 2025, 17:10 comments8670
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

То, что Россия вооруженным путем не может захватить всю территорию Украины, понятно, даже кремлевский диктатор Владимир Путину, отметил политический обозреватель Виталий Портников.

Путин заберет всю Украину без боевых действий: как это возможно

Владимир Путин

Именно поэтому, говорит он, нужно понять, что кремлевский диктатор будет делать все возможное и невозможное, чтобы дестабилизировать и запугать украинское общество.

По его убеждению, этим задачам служит постоянный террор России и пропагандистская борьба, главная цель которой — усилить разочарование в украинском обществе и убедить украинцев, что единственным выходом из ситуации является капитуляция перед Кремлем.

"Это не соответствует действительности, особенно учитывая объективные обстоятельства, подчеркиваемые темпами движения российской армии на украинских землях последние три года. Поэтому когда мы говорим о том, что сила украинского общества в единстве и сплоченности, это не метафора, а реальный рецепт выживания", — подчеркнул Портников.

По его словам, если Украине удастся сохранить это единство, удастся сохранить и государство.

"Но как только мы поссоримся, начнем жить иллюзиями или отчаяться, Россия заберет эту территорию без боя. Конечно, это и есть настоящая цель Путина — забрать нашу территорию без боя. Именно для этого он растил Януковича, надеялся на Медведчука, поэтому сейчас требует, чтобы украинская армия покинула территорию тех областей, которые он без всяких правовых оснований записал в свою конституцию", — говорит Портников.

Он призвал не подвергаться этим жестоким и бессмысленным попыткам. По его словам, именно это и есть рецепт выживания и победы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трампу подготовили сценарии давления на Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/portnikov/posts/pfbid035LxL3PqCrkjW7dBZogy6WqyS8GRw5sQa4UtHh8VLQAs6RjdkRBsuknhuQSdsXZQkl?locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости