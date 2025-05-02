Путин заберет всю Украину без боевых действий: как это возможно

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Ткачик Олеся
То, что Россия вооруженным путем не может захватить всю территорию Украины, понятно, даже кремлевский диктатор Владимир Путину, отметил политический обозреватель Виталий Портников.
Владимир Путин
Именно поэтому, говорит он, нужно понять, что кремлевский диктатор будет делать все возможное и невозможное, чтобы дестабилизировать и запугать украинское общество.
По его убеждению, этим задачам служит постоянный террор России и пропагандистская борьба, главная цель которой — усилить разочарование в украинском обществе и убедить украинцев, что единственным выходом из ситуации является капитуляция перед Кремлем.
По его словам, если Украине удастся сохранить это единство, удастся сохранить и государство.
Он призвал не подвергаться этим жестоким и бессмысленным попыткам. По его словам, именно это и есть рецепт выживания и победы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трампу подготовили сценарии давления на Путина.
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