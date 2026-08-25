Путин предложил Киеву новое перемирие, но есть нюанс: эксперт шокировал перспективу

Россия пытается использовать возможное перемирие в Черном море, чтобы добиться прекращения украинских ударов по своей нефтяной и портовой инфраструктуре. Однако предложенные Москвой условия неравнозначны, поэтому соглашаться на них Украине не стоит. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя возможные сценарии прекращения огня и переговорные инициативы.

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По его словам, среди предложений, обсуждаемых Украиной, США и европейскими партнерами, есть прекращение огня, взаимный отвод войск от линии фронта и создание буферной зоны. Такой механизм мог стать первым шагом к дальнейшим переговорам. Тем не менее, Москва пока демонстрирует, что не готова менять позицию.

"Кремль это отвергает. Небензя, представитель России в ООН, уже сказал о том, что для них неприемлемо прекращение огня и заморозка, что они будут достигать своих целей. То есть привычная риторика. Какого-либо изменения незаметно", — отметил Мусиенко.

Отдельно эксперт обратил внимание на возможное морское перемирие. Москва, по его словам, пытается увязать безопасность судоходства в Черном море с прекращением украинских ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре.

Фактически, РФ хочет, чтобы Украина ограничила атаки на российские корабли, порты и объекты нефтепереработки. Москва готова предложить лишь ограничение ударов по судам, которые перевозят аграрную продукцию.

"По-моему, абсолютно неприемлемые условия. И именно поэтому они и не принимаются, потому что они неравнозначны. Да, на такие условия идти нельзя", — подчеркнул военный эксперт.

Мусиенко считает, что прекращение украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру фактически ослабило бы один из ключевых рычагов давления на Кремль. Удары по НПЗ и другим объектам уже создают проблемы для российского топливного сектора.

"Нужно продолжать давление на Россию, нужно продолжать эту морскую блокаду, нужно не останавливаться, потому что мы видим, что Кремль реагирует вот таким образом", — подытожил Мусиенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 25 августа российские войска совершили очередную комбинированную атаку на украинские города. В Киеве обломки вражеского беспилотника повредили многоэтажный жилой дом, а Харьков оказался под ракетным ударом. Известно о пострадавшей в столице и одном погибшем в результате вражеских обстрелов.