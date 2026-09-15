Путин пойдет на переговоры только при одном условии: экс-глава ЦРУ раскрыл главный страх Кремля

Российский диктатор Владимир Путин может согласиться на завершение войны не из-за одного военного поражения или дипломатического давления, а когда убедится, что продолжение агрессии ослабляет Россию быстрее, чем Украину. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ и генерал армии США в отставке Дэвид Петреус в своей статье The Washington Post.

Дэвид Петреус. Фото из открытых источников

После поездки в Украину Петреус описал войну как соревнование двух стратегий. Москва делает ставку на истощение Украины и постепенное ослабление поддержки Запада, а Киев стремится доказать, что может наносить России все большие военные и экономические потери. По мнению Петреуса, решающим фактором становится не только технологическое преимущество, но и способность превратить инновации в массовое производство оружия.

Россия делает ставку на время

Украина во время войны неоднократно демонстрировала способность быстро адаптироваться к новым угрозам. Дроны, системы управления боем, высокоточное оружие и дальнобойные средства поражения стали важной частью украинской тактики. Однако теперь этого недостаточно. Новые разработки должны попадать на фронт в больших количествах.

Россия также ускорила военное производство, наращивает выпуск ракет и беспилотников и усиливает удары по украинским городам и критической инфраструктуре. По замыслу Кремля Украина наконец может столкнуться с нехваткой людей, оружия, денег и средств противовоздушной обороны, тогда как поддержка западных партнеров начнет ослабевать. Как считает Петреус, именно на данную ставку Путина Украина должна ответить изменением расчетов Москвы.

Украина пытается сделать войну слишком дорогой для России

Один из ключевых элементов украинской стратегии – удары по военной и экономической инфраструктуре России. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, логистических центрах, складах боеприпасов, авиабазах и других объектах, необходимых для ведения войны. Отдельное значение имеет Крым. Украинские дальнобойные удары постепенно повышают для России цену на содержание полуострова, который Москва считает одним из главных символов своих территориальных достижений.

По логике Петреуса, эффект от таких атак скапливается. Поврежденный завод, уничтоженный состав или пораженная система ПВО заставляют Россию тратить ресурсы на восстановление. А каждый дополнительный расход увеличивает цену на продолжение войны.

Однако экс-директор ЦРУ считает, что наибольшей проблемой остается способность Украины поддерживать эту стратегию финансово и технологично. Киев нуждается в ракетах-перехватчиках Patriot, системах радиоэлектронной борьбы, современных беспилотниках и средствах дальнего поражения. В то же время, правительство оценивает дефицит финансирования обороны в десятки миллиардов долларов.

По мнению Петреуса, потому даже успешная украинская разработка сама по себе не гарантирует преимущества. Если новый перехватчик или дальнобойный дрон производится единицами, то его влияние на войну будет ограничено. Нужны тысячи таких систем, а также возможность быстро ремонтировать, заменять и совершенствовать. Поэтому Петреус говорит о "промышленном масштабе" украинских инноваций.

Что может вынудить Путина пойти на переговоры

По мнению генерала, Украине не обязательно добиваться полного военного разгрома России. Ее задача убедить Кремль, что Россия не способна продвигаться по приемлемой для себя цене, а каждый следующий год войны будет приносить Москве больше проблем, чем преимуществ.

Это должно сопровождаться стабильной поддержкой Запада и усилением экономического давления на Россию. По словам Петреуса, Европа может сыграть особую роль, рассматривая украинскую оборонную промышленность как часть более широкой европейской системы безопасности.

В таком случае Путин может сделать вывод, что время больше не работает на Россию. Как считает бывший директор ЦРУ, именно смена этого убеждения может создать условия для серьезных переговоров о завершении войны. При этом Петреус отмечает, что российскому лидеру не обязательно признавать поражение. Он может представить договоренность как победу внутри России.

Как результат, Петреус указывает, что главное, чтобы стратегический расчет Кремля изменился: продолжение войны должно стать для России дороже и опаснее ее завершения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Петреус назвал истинную цель Путина в Украине.