Путин пойдет на это лишь в крайнем случае: что ждет Украину

Вторжение в Украину стало делом жизни для российского правителя Владимира Путина. Он хочет выжать максимум из ситуации, поэтому добиться от РФ уступок на переговорах будет сложно, а конфигурация мира вряд ли будет похожа на один из исторических аналогов. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Moscow Times.

Существующая линия фронта не устраивает Путина как база для мирных переговоров: он поставил все на эту войну и хочет большего. Коллаж: портал "Комментарии"

Российское издание приводит мнение аналитика Сергея Шелина, который указывает, что переговоры об окончании российско-украинской войны вряд ли дадут быстрый успех. По его мнению, этот конфликт гораздо сложнее тех давних войн советской империи, с которыми его сравнивают, и на схемы мирного разрешения которых сейчас ссылаются как на вероятные образцы.

Речь о трех вариантах в истории:: вариант Австрии после Второй мировой войны, вариант Финляндии тогда же и вариант Кореи после Корейской войны 1950-1953 года. Однако аналитик предостерегает, что такие рассуждения явно или неявно исходят из предпосылки, которая может оказаться ошибочной. Проводя аналогии, многие полагают, что державная логика у РФ сейчас та же, что когда-то была у советской империи, то есть, из того, что "Путин — тот же Сталин", только масштабом поменьше.

Например (в случае корейского сценария), как считает аналитик, в 1953 году Сталин, влияние которого распространялось на полмира, "мог позволить себе, а точнее, своим вассалам, свести локальную войну вничью". Но Путина другая ситуация: он воюет в Украине "сам", и шлет на убой собственных подданных.

"Война в Украине – главная ставка в жизни Владимира Путина, и он согласится признать военную границу с Западом по линии боевых действий только в самом крайнем случае. Такое признание означало бы, что его реконкиста, цель которой – отбросить НАТО к границам сорокалетней давности, захлебнулась", — описывает Шелин мотивы главы Кремля.

Аналитик считает, что схема урегулирования по Украине будет новой, без исторических аналогов. Организуемые президентом США ДональдомТрампом переговоры, скорее всего, потекут по нешаблонному руслу – "если только не обернутся банальной сдачей Украины, либо не зайдут в тупик". Он добавляет, что российский правитель, конечно, взвесит, что ему предложит Трамп. Но Путин, по мнению Шелина, при этом помнит, "что он вечен", а Трамп пришел на четыре года.

"Сейчас о вводе "миротворческих", или как их там хотят назвать, войск говорят более серьезно, однако совсем не факт, что готовы будут реализовать. Но главное, Путин, по крайней мере в сегодняшнем своем состоянии, считает это для себя невозможным. Ведь украинская война в его внутреннем мире занимает гораздо больше места, чем корейский конфликт во внутреннем мире Сталина", — указывает Шелин.

Читайте также на портале "Комментарии" — В интервью "ABC News" советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности США Майкл Уолтц сделал ряд резонансных заявлений. В частности, заявил, что подготовка к встрече Трампа и Путина, которая должна пройти "в ближайшие месяцы", уже ведется. Также Уолтц намекнул, что россиянам не удастся "выгнать" со всех оккупированных территорий, в том числе из Крыма. А еще советник Трампа повторил один из последних месседжей действующей администрации США относительно необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине. О чем говорят эти заявления? Не похожи ли они на то, что новая администрация США начинает давить на Украину, намекая на уступки перед началом переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.