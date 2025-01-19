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Путин пойдет на это лишь в крайнем случае: что ждет Украину

Россия будет продавливать мирное соглашение на своих условиях, а признать границу по существующей линии боевых столкновений - это плохой вариант для Кремля

сегодня, 07:31
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Николай Лисицын

Вторжение в Украину стало делом жизни для российского правителя Владимира Путина. Он хочет выжать максимум из ситуации, поэтому добиться от РФ уступок на переговорах будет сложно, а конфигурация мира вряд ли будет похожа на один из исторических аналогов. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Moscow Times.

Путин пойдет на это лишь в крайнем случае: что ждет Украину

Существующая линия фронта не устраивает Путина как база для мирных переговоров: он поставил все на эту войну и хочет большего. Коллаж: портал "Комментарии"

Российское издание приводит мнение аналитика Сергея Шелина, который указывает, что переговоры об окончании российско-украинской войны вряд ли дадут быстрый успех. По его мнению, этот конфликт гораздо сложнее тех давних войн советской империи, с которыми его сравнивают, и на схемы мирного разрешения которых сейчас ссылаются как на вероятные образцы.

Речь о трех вариантах в истории:: вариант Австрии после Второй мировой войны, вариант Финляндии тогда же и вариант Кореи после Корейской войны 1950-1953 года. Однако аналитик предостерегает, что такие рассуждения явно или неявно исходят из предпосылки, которая может оказаться ошибочной. Проводя аналогии, многие полагают, что державная логика у РФ сейчас та же, что когда-то была у советской империи, то есть, из того, что "Путин — тот же Сталин", только масштабом поменьше.

Например (в случае корейского сценария), как считает аналитик, в 1953 году Сталин, влияние которого распространялось на полмира, "мог позволить себе, а точнее, своим вассалам, свести локальную войну вничью". Но Путина другая ситуация: он воюет в Украине "сам", и шлет на убой собственных подданных.

"Война в Украине – главная ставка в жизни Владимира Путина, и он согласится признать военную границу с Западом по линии боевых действий только в самом крайнем случае. Такое признание означало бы, что его реконкиста, цель которой – отбросить НАТО к границам сорокалетней давности, захлебнулась", — описывает Шелин мотивы главы Кремля.

Аналитик считает, что схема урегулирования по Украине будет новой, без исторических аналогов. Организуемые президентом США ДональдомТрампом переговоры, скорее всего, потекут по нешаблонному руслу – "если только не обернутся банальной сдачей Украины, либо не зайдут в тупик". Он добавляет, что российский правитель, конечно, взвесит, что ему предложит Трамп. Но Путин, по мнению Шелина, при этом помнит, "что он вечен", а Трамп пришел на четыре года.

"Сейчас о вводе "миротворческих", или как их там хотят назвать, войск говорят более серьезно, однако совсем не факт, что готовы будут реализовать. Но главное, Путин, по крайней мере в сегодняшнем своем состоянии, считает это для себя невозможным. Ведь украинская война в его внутреннем мире занимает гораздо больше места, чем корейский конфликт во внутреннем мире Сталина", — указывает Шелин.

Читайте также на портале "Комментарии" — В интервью "ABC News" советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности США Майкл Уолтц сделал ряд резонансных заявлений. В частности, заявил, что подготовка к встрече Трампа и Путина, которая должна пройти "в ближайшие месяцы", уже ведется. Также Уолтц намекнул, что россиянам не удастся "выгнать" со всех оккупированных территорий, в том числе из Крыма. А еще советник Трампа повторил один из последних месседжей действующей администрации США относительно необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине. О чем говорят эти заявления? Не похожи ли они на то, что новая администрация США начинает давить на Украину, намекая на уступки перед началом переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_opinion/9600
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