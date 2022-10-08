Путин повышает ставки: достаточно ли реагируют США, поддерживая Украину

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Кравцев Сергей
Что можно сказать о реакции США на попытку России устроить новые аннексии украинских территорий, а также на ее ядерные угрозы? Достаточно ли жестко ведет себя Белый дом в отношениях с Кремлем, который всё более явно слетает с катушек? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Джо Байден и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Бывший заместитель председателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат V, VI и VII созывов Андрей Сенченко отмечает:
По словам эксперта, никто не призывает в ответ применять стратегическое ядерное оружие. Но сегодня, отмечает он, в распоряжении США и союзников есть огромны военные возможности, чтобы и без применения ядерных сил уничтожить практически всю российскую группировку войск на территории Украины (включая Крым) и на границах с нашей страной. И сделать это практически мгновенно.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко, находящаяся сейчас в США, рассказала, что конгрессмены и сенаторы, с которыми встречалась, активно обсуждают тему российско-украинской войны. И подчеркивают важность дальнейшей поддержки Штатами нашей страны.
Она также отмечает, что активные ядерные угрозы со стороны Кремля более похожи на шантаж. Ведь там не могут не понимать, что применение такого вида вооружений может быть чревато задействованием против агрессора уже сил НАТО – со всеми вытекающими...
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Ігор
сегодня, 11:28
Спершу треба на себе дивитися. Шукав смартфон. Як завжди, першими проросійські монополісти ОЛХ і Роzетка. На ОЛХ повно продавців Донецьк і Луганськ. Пропонують нові бренди за гривню з оплатою після. Це попри санкції. Ще і процесори можна використати для зброї. Ось він договірняк під дахом тітушок Азовсталі, Яроша, нацкорпуса, тощо. Які там на передовій. А нам, в цей час, бариги брешуть. А Путін просто вирішив віджати під свій контроль портову контрабонду. В нас війна чи територіальні розбірки православних банд "русского ОЛХ-Роzетка мира"?