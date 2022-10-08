Путин повышает ставки: достаточно ли реагируют США, поддерживая Украину

Что можно сказать о реакции США на попытку России устроить новые аннексии украинских территорий, а также на ее ядерные угрозы? Достаточно ли жестко ведет себя Белый дом в отношениях с Кремлем, который всё более явно слетает с катушек? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

США и союзники могут даже без применения ядерных сил уничтожить практически всю российскую группировку войск на территории Украины

Бывший заместитель председателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат V, VI и VII созывов Андрей Сенченко отмечает:

"Меня немного смутили несколько невнятные комментарии президента США Джо Байдена касательно всего, что творит России, в преддверии саммита G20. Может быть, это проблемы перевода или еще чего-то. В Кремле тонко чувствуют такие вибрации – в тоне, подаче, акцентах. Агрессор должен знать, что в случае попытки применении тактического ядерного оружия, демонстрационных испытаний подобного вида вооружения вблизи Украины (а уже тем более удара по какому-то объекту на нашей территории) – ответ будет жесточайшим".

По словам эксперта, никто не призывает в ответ применять стратегическое ядерное оружие. Но сегодня, отмечает он, в распоряжении США и союзников есть огромны военные возможности, чтобы и без применения ядерных сил уничтожить практически всю российскую группировку войск на территории Украины (включая Крым) и на границах с нашей страной. И сделать это практически мгновенно.

"Именно это нужно говорить – совершенно стальным голосом, без всяких двусмысленностей. Кремль понимает только такой язык", – уверен Андрей Сенченко.

Финансовая, военная поддержка Украины со стороны Штатов – беспрецедентная

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко, находящаяся сейчас в США, рассказала, что конгрессмены и сенаторы, с которыми встречалась, активно обсуждают тему российско-украинской войны. И подчеркивают важность дальнейшей поддержки Штатами нашей страны.

"Состояние дел на фронте, ситуация на Запорожской АЭС, угрозы применения Россией тактического ядерного оружия – это всё в США активно обговаривается. И мы видим не только разговоры, но и результаты. Финансовая, военная поддержка Украины со стороны Штатов – беспрецедентная", – подчеркивает эксперт.

Она также отмечает, что активные ядерные угрозы со стороны Кремля более похожи на шантаж. Ведь там не могут не понимать, что применение такого вида вооружений может быть чревато задействованием против агрессора уже сил НАТО – со всеми вытекающими...

"Ситуация сложная, опасная, похожая на происходящее во время Холодной войны. Но мы видим, что поддержка Украины увеличивается, а давление на Россию возрастает. При этом, – акцентирует Екатерина Одарченко, – власти США, похоже, не готовы разрывать дипотношения с РФ. А потому, к нашему сожалению, Белый дом, несмотря на соответствующие решения Сената и Конгресса, не идет на признание России государством-спонсором терроризма. Наверное, Байден и Блинкен надеются сохранить некий мостик в расчете, что дипломатическое разрешение конфликта еще возможно".

Читайте также на портале "Комментарии" — в России отреагировали на пожар на Крымском мосту: доложили лично президенту Путину.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!