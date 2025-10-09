Путин поставил жесткий дедлайн: озвучен страшный прогноз для важного направления

Российские войска активизировали боевые действия на Донбассе не из-за погодных условий, а, вероятно, из-за давления сверху и новых жестких сроков. Такое мнение в прямом эфире телеканала "Эспрессо" высказал ветеран войны и майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман.

"Скорее всего, "горит" очередной дедлайн", — заметил Гетьман.

По его словам, несмотря на сложные погодные условия, дожди и тяжелую почву, российское командование, вероятно, игнорирует эти факторы.



"Для них люди — это расходный материал", — подчеркнул он.

Гетман предполагает, что приоритет для русской армии имеет не логика военных действий, а указания из Кремля.



"Если они не уложатся в сроки, которые поставил верховный главнокомандующий, то полетят головы и погоны, потому и действуют, как в последний раз", — подытожил он.

В свою очередь, Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", считает, что Россия может сосредоточивать свои основные силы именно на Донбассе. Он подчеркивает: при имеющихся ресурсах и без проведения широкой мобилизации РФ способна реализовывать лишь одну масштабную наступательную операцию — например, только на одном направлении, например Донбасс.

В то же время OSINT-аналитик из Unit Observer предупредил о подготовке России к новой наступательной фазе на Днепропетровщине, в частности о переброске войск из района Покровска.

Также в отчете Института изучения войны сообщается, что Вооруженным силам Украины удалось усложнить логистику окупантов в Сумской области, эффективно перекрыв пути снабжения с помощью беспилотников.

