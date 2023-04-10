Путин поставил новые сроки по захвату Бахмута – к чему готовятся россияне

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Кравцев Сергей
Бои за Бахмут и Авдеевку – по-прежнему ключевая цель врага. Несмотря на огромнейшие потери противника, Кремль не прекращает требовать от своей армии захвата ключевых городов Донбасса. Какие новые сроки захвата того же Бахмута мог установить Путин? И, как россияне сами показывают, что уже вскоре может произойти то самое, анонсированное ранее украинское контрнаступление? Издание "Комментарии" в этом вопросе разбиралось вместе с экспертами.
Бахмут. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что высшее руководство РФ озвучило перед военным командованием крайние сроки – отчитаться о полной оккупации Бахмута до 16 апреля, то есть, до Пасхи.
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По его мнению, в городе начинают превалировать подразделения 51-го и 137-го ПДП 106-й ВДД, 57-й ОМСБр, а также появляются бойцы из 98-й ВДД РФ, которые размещались неделю назад намного севернее, ближе к Кременной, но их частично стянули сюда.
В настоящее время, по словам Александра Коваленко, ожесточённые бои за улицу Чайковского. Это обусловлено тем, что улица Чайковского является фактически городским продолжением "дороги жизни"0504".
Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью проекту "Орестократия" высказал мнение, что российские военные активно перебрасывают технику и личный состав на север временно оккупированного Крыма. Украинские защитники стремятся уничтожать все ресурсы врага до того, как они окажутся на фронте.
По его словам, переброска техники, боеприпасов и топлива также фиксируется во временно оккупированном Мелитополе, в частности, в сторону аэродрома и депо.
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