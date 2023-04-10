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Путин поставил новые сроки по захвату Бахмута – к чему готовятся россияне

Украинский Бахмут держит оборону уже 252-й день

сегодня, 09:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Бои за Бахмут и Авдеевку – по-прежнему ключевая цель врага. Несмотря на огромнейшие потери противника, Кремль не прекращает требовать от своей армии захвата ключевых городов Донбасса. Какие новые сроки захвата того же Бахмута мог установить Путин? И, как россияне сами показывают, что уже вскоре может произойти то самое, анонсированное ранее украинское контрнаступление? Издание "Комментарии" в этом вопросе разбиралось вместе с экспертами.

Путин поставил новые сроки по захвату Бахмута – к чему готовятся россияне

Бахмут. Фото: из открытых источников

Путин хочет до 16 апреля получить отчет о полностью захваченном Бахмуте

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что высшее руководство РФ озвучило перед военным командованием крайние сроки – отчитаться о полной оккупации Бахмута до 16 апреля, то есть, до Пасхи.


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"Очередной временной лимит, который не вытягивают "Вагнера", как и в целом не вытягивают бои в городе. Поэтому принято решение – вопрос будет закрывать десантура", — высказался эксперт у себя в Телеграмм.

По его мнению, в городе начинают превалировать подразделения 51-го и 137-го ПДП 106-й ВДД, 57-й ОМСБр, а также появляются бойцы из 98-й ВДД РФ, которые размещались неделю назад намного севернее, ближе к Кременной, но их частично стянули сюда. 

В настоящее время, по словам Александра Коваленко, ожесточённые бои за улицу Чайковского. Это обусловлено тем, что улица Чайковского является фактически городским продолжением "дороги жизни"0504". 

"Сюда и на "железку" оккупанты не жалеют бросать всё, что у них есть, а особо не жалеют первыми рядами посылать "вагнерят", за которым уже и продвигается десантура", – отметил эксперт.

Оккупанты продолжают стягивать технику и личный состав

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью проекту "Орестократия" высказал мнение, что российские военные активно перебрасывают технику и личный состав на север временно оккупированного Крыма. Украинские защитники стремятся уничтожать все ресурсы врага до того, как они окажутся на фронте.

"В последнее время, буквально несколько дней, начались определенные движения у россиян, переброска техники, переброска личного состава, снаряжение в район севера Крыма, в основном на переходы", – рассказал военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью проекту "Орестократия".

По его словам, переброска техники, боеприпасов и топлива также фиксируется во временно оккупированном Мелитополе, в частности, в сторону аэродрома и депо.   

"Вот уже несколько ночей подряд идет поражение этих всех средств, после того как они стационарно уже базируются. Мелитополь это все видит и слышит, и в Крыму также это все подгорает плюс в районе Севастополя, Симферополя до аэродромов, до определенных мест хранения определенных средств туда мы также достаем. И крымчане в районе Севастополя, Симферополя слышат такие же удары", – объяснил эксперт.

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