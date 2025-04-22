Путин поставил цель: куда должны прорваться россияне к 9 мая

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин поставил цель своей армии до 9 мая максимально продвинуться вперёд на Покровском и Новопавловском направлениях. Именно на этих участках фронта российские захватчики активно стягивают свои войска. Они увеличивают интенсивность боевых действий в этих направлениях. Об этом в эфире канала "КИЕВ 24" заявил военный эксперт Игорь Романенко.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что, конечно же, россияне стремятся вытеснить ВСУ из Курщины и Белгородщины. Хотя бы минимальное присутствие украинских войск на территории РФ недопустимо для Кремля. Поэтому на тих направлениях враг также максимально осиливает давление.
Читайте также на портале "Комментарии" — по информации западных аналитиков, россияне активно перемещают своих военных в том числе и штурмовиков из Курской области в район Константиновки.
При этом, как говорит военный Кирилл Сазонов, главной опорной агломерацией в Украине является не Покровск, а Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Именно так, говорит военный, во время, так называемого "пасхального перемирия" боевые действия не прекращались.
По его словам, именно там идут активные попытки срезать выступы Сил Обороны Украины, чтобы наступать достаточно широким фронтом и не дать зажать себя с флангов.
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