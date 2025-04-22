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Путин поставил цель: куда должны прорваться россияне к 9 мая

Идет формирование первого этапа наступательных действий в некоторых направлениях

сегодня, 10:07
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин поставил цель своей армии до 9 мая максимально продвинуться вперёд на Покровском и Новопавловском направлениях. Именно на этих участках фронта российские захватчики активно стягивают свои войска. Они увеличивают интенсивность боевых действий в этих направлениях. Об этом в эфире канала "КИЕВ 24" заявил военный эксперт Игорь Романенко.

Путин поставил цель: куда должны прорваться россияне к 9 мая

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что, конечно же, россияне стремятся вытеснить ВСУ из Курщины и Белгородщины. Хотя бы минимальное присутствие украинских войск на территории РФ недопустимо для Кремля. Поэтому на тих направлениях враг также максимально осиливает давление. 

"Потенциал у врага прибавился. И РФ будет призывать еще 130 тысяч военнослужащих на срочную службу. То есть постепенно идет формирование первого этапа наступательных действий на некоторых направлениях", — пояснил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — по информации западных аналитиков, россияне активно перемещают своих военных в том числе и штурмовиков из Курской области в район Константиновки.

При этом, как говорит военный Кирилл Сазонов, главной опорной агломерацией в Украине является не Покровск, а Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Именно так, говорит военный, во время, так называемого "пасхального перемирия" боевые действия не прекращались.

"На Торецке вообще постоянная жесть. ОСУВ "Хортица" справедливо отмечает, что причиной этого удобная для противника логистика. Им легко постоянно перебрасывать подкрепления и бк в район Торецка из Горловки и Донецка. Важный аргумент в пользу выбора именно этого направления для главного удара", — говорит Сазонов.

По его словам, именно там идут активные попытки срезать выступы Сил Обороны Украины, чтобы наступать достаточно широким фронтом и не дать зажать себя с флангов.




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Источник: https://t.me/kyivtv/91024
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