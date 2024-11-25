Путин получит еще больше баллистических ракет для ударов Украине: какое решение принял Пхеньян

Северная Корея расширяет ключевой комплекс по производству оружия, на котором собираются ракеты малой дальности. Эти ракеты Пхеньян передает Москве. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

РФ покупает баллистические ракеты у КНДР

Объект, известный как завод 11 февраля, является частью машиностроительного комплекса "Ренсон" в Хамхыне, втором по величине городе Северной Кореи, на восточном побережье страны.

Сэм Лэр, научный сотрудник Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина (CNS), расположенного в Институте международных исследований Миддлбери в Монтерее, сообщил, что этот завод является единственным известным предприятием, производящим твердотопливные баллистические ракеты класса "Хвасон-11".

Согласно анализу исследователей из CNS, спутниковые снимки, сделанные в начале октября коммерческой спутниковой компанией Planet Labs, демонстрируют нечто, похожее на строящееся дополнительное сборочное здание, а также новый жилой комплекс, вероятно, предназначенный для рабочих.

Также, по всей видимости, Пхеньян занимается улучшением входов в некоторые подземные помещения комплекса.

Исследователи из SI Analytics, южнокорейской компании по обработке спутниковых изображений, которая использует технологию искусственного интеллекта для анализа изображений, также подтвердили факт нового строительства на заводе 11 февраля, заявив в своем отчете, что часть конструкции вблизи зоны погрузки, вероятно, будет использоваться для сокрытия будущей деятельности завода от спутников.

"Учитывая наличие многочисленных строительных материалов, транспортных средств и открытых грузовых вагонов с материалами вокруг площадки, строительство, по-видимому, продвигается быстро", — заявила фирма.

В отчете говорится, что объект использовался для производства баллистических ракет, но название KN-23 не упоминается.

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