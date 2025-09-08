Путин получил то, что хотел: Зеленский признал новую победу Путину

Российский диктатор Владимир Путин, встретившись с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, добился того, чего хотел. Такое мнение в интервью на канале ABC News высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Жаль, что Украины там не было, потому что я думаю, что президент Трамп дал Путину то, чего он хотел... Знаете, он очень хотел встретиться с президентом Трампом, с президентом Соединенных Штатов... И я думаю, что Путин это получил. И это жаль", — сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что кремлевскому диктатору важно было всем показать кадры, на которых он встречается с президентом США.

"Путин не хочет встречаться со мной, но он очень хочет встретиться с президентом Соединенных Штатов, чтобы показать всем видео и изображения, что он там", — акцентировал Зеленский.

Также в интервью речь шла о вероятной встрече Зеленского и Путина. Президент Украины выразил уверенность, что Путин делает все, чтобы отложить эту встречу.

В то же время Зеленский отметил, что возможность двусторонней встречи с президентом страны-агрессора не исключает, но, сказал, она должна состояться не на территории России.

Относительно гарантий безопасности, которые Украина хочет получить от американских и европейских союзников в случае окончания войны, глава украинского государства заявил, что они могут базироваться только на украинской армии.

"Я думаю, что президент (Трамп – ред.) хочет завершить эту войну. Но если мы говорим о справедливом и длительном мире, важно завершить ее и не иметь возможности... снова иметь агрессию через шесть месяцев, через год, через два года. Важно не только остановить войну. Да, это очень важно, но и важно иметь длительный мир, иметь безопасность", — сказал глава украинского государства.

