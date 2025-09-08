Путин получил то, что хотел: Зеленский признал новую победу Путину

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин, встретившись с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, добился того, чего хотел. Такое мнение в интервью на канале ABC News высказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Он подчеркнул, что кремлевскому диктатору важно было всем показать кадры, на которых он встречается с президентом США.
Также в интервью речь шла о вероятной встрече Зеленского и Путина. Президент Украины выразил уверенность, что Путин делает все, чтобы отложить эту встречу.
В то же время Зеленский отметил, что возможность двусторонней встречи с президентом страны-агрессора не исключает, но, сказал, она должна состояться не на территории России.
Относительно гарантий безопасности, которые Украина хочет получить от американских и европейских союзников в случае окончания войны, глава украинского государства заявил, что они могут базироваться только на украинской армии.
Читайте также на портале "Комментарии" — кто сейчас побеждает в войне: Зеленский сделал неожиданное заявление.