В действиях Дональда Трампа не видно никаких признаков поддержки Украины, наоборот, администрация США начала снимать санкции с российских организаций. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов.

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"Трамп фактически дал Путину 50 дней для завершения летней наступательной кампании. Он прямо говорит: имеешь 50 дней — забирай все, что сможешь, это будет твое. А потом — договаривайся о прекращении. Они общались 10 дней назад, и тогда Путин просил 60. Прошло десять — осталось пять, осталось пять,".

Несветайлов заметил, что заявления Трампа сами по себе мало что означают – сегодня он обещает одно, завтра говорит другое. Важно анализировать конкретные действия, а они, по его словам, демонстрируют отсутствие какой-либо реальной поддержки Украины. В течение своего президентства Трамп системно давил на Киев, стремясь к договоренностям с Москвой.

"Недавно США отменили санкции против 'Росатома', чтобы разрешить ему строительство АЭС в Венгрии. Это и есть настоящая политика. Нас же подталкивали к переговорам в Стамбуле, призывали к немедленному прекращению огня, даже когда мы объясняли, что Россия его не будет соблюдать. А нас также давили подписать. давления", — подчеркнул он.

Даже решение о продаже Украине оружия на $10 миллиардов, по словам политолога, скорее символично /

"Трамп прекрасно отдает себе отчет, что эта помощь не изменит ситуацию коренным образом. Тем более, что это преимущественно оборонные системы, в частности Patriot — и не факт, сколько из них мы реально получим", — подытожил Несветайлов.

Как уже писал портал "Комментарии", Украина постепенно догоняет Россию в сфере развития ударных беспилотников со встроенным искусственным интеллектом, подобным "Ланцету". Однако главным препятствием остается обучение ИИ, которое должно точно распознавать цели на поле боя.