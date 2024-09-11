Путин получил обещание по Курской области: чего ожидает диктатор

Российские военные командиры пообещали диктатору Владимиру Путину "освободить" территорию Курской области, которая находится под контролем Сил обороны Украины. Как отметил в эфире "Эспрессо" военный эксперт Михаил Самусь, российские войска пытаются прорвать оборону Украины по нескольким направлениям: Покровскому, Торецкому, Угледарскому и в районе Часового Яра. Однако украинские защитники постепенно перехватывают инициативу.

Владимир Путин

По его словам, пока нельзя утверждать, что российское наступление полностью остановлено или что ситуация уже изменена в пользу Украины. Однако, говорит эксперт, очевидно, что у россиян есть дефицит резервов для активных действий по всем направлениям. Им не хватает ресурсов даже для прорыва украинской обороны в Покровском направлении. В то же время они должны что-то делать с Курской, и это, очевидно, входит в их планы, добавил Самусь.

Он утверждает, что российские войска постараются продемонстрировать достижения в Курской области до 1 октября, взимая туда дополнительные силы. Сам не исключает возможных контратак или контрнаступательных действий со стороны россиян. В то же время, украинская оборона, опирающаяся на географические особенности региона, в частности реку Сейм, усложняет их планы.

"Пока нет оснований полагать, что россияне смогут существенно изменить ситуацию в Курской области. Будем наблюдать, насколько они смогут усилить свои группировки резервами. Тогда станет понятно, как будут развиваться события дальше", – подытожил Михаил Самусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне прорвали оборону ВСУ в Курской области.





