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Путин подписал указ о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей

Путин признал Херсонщину и Запорожье "независимыми территориями"

сегодня, 01:25
Автор:

Slava Kot
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о признании "независимости" Херсонской и Запорожской области. Указ появился на государственных русских порталах.

Путин подписал указ о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей

Путин подписал указ о "независимости" Херсонской и Запорожской области. Фото с открытых источников

Путин этим указом признал "независимость" украинских областей, а следующим шагом станет их вхождение в состав Российской Федерации. По схожему сценарию проходила и аннексия Крыма в 2014 году.

Как указано, указ вступает с момента подписания. Дата указана 29 сентября.

Кроме того, ранее Путин признал "независимыми" Донецкую и Луганскую область, оккупированные российскими войсками.

Ожидается, что в пятницу, 30 сентября, российский президент объявит аннексию четырех областей Украины, которые находятся под оккупацией Российской Федерации. Следует отметить, что Херсонская и Запорожская области частично оккупированы армией РФ.

Фото указа подписанного указа Владимира Путина о признании Херсонской и Запорожской области можете просмотреть ниже:

Путин подписал указ о признании ”независимости” Херсонской и Запорожской областей - фото 2
Путин подписал указ о признании ”независимости” Херсонской и Запорожской областей - фото 3

Ранее власти РФ объявили о проведении фиктивного референдума на временно оккупированных территориях Украины. Таким образом, по результатам псевдореферендума оккупационные войска нарисовали на всех территориях цифру более чем в 87% за присоединение к Российской Федерации.

Референдум, организованный Россией и его результаты не признает ни Украина, ни ЕС, ни США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах фиктивного референдума на временно оккупированных украинских территориях.

Также "Комментарии" писал, что РФ может не спешить с присоединением оккупированных территорий из-за мобилизации в России.






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Источник: https://www.svoboda.org/a/putin-podpisal-ukaz-o-nezavisimosti-hersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastey/32058357.html
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