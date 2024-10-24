Путин поблагодарил партнеров: планирует ли Москва заканчивать войну

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз рассказал о желании закончить войну и достичь мира. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "ТАСС".



Фото портал "Комментарии"

Путин в очередной раз убеждал, что все настроены на то, чтобы конфликт (война РФ в Украине — ред.) закончился как можно скорее и желательно мирными средствами.

"Вы знаете, что Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой на Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Многие страны, участники БРИКС поддерживают эти инициативы. А мы, в свою очередь, благодарны нашим партнерам за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения”, — отметил Путин.

Напомним, что 22-24 октября в Казани проходил саммит БРИКС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам саммита БРИКС российский диктатор на пресс-конференции пожаловался на несправедливое поведение партнеров и НАТО.

Путин обвинил Запад в несправедливом расширении НАТО и подчеркнул, что Россия добьется изменения ситуации. "А справедливо нарушать взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ, когда все страны мероприятия подписали бумагу, согласно которой не может быть безопасности одной страны при нарушении безопасности другой", — посетовал Путин.

Он отметил безопасность собственной страны. "Мы же это говорили: не надо этого делать, это нарушает нашу безопасность — расширение НАТО. Нет, все равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет, и мы хотим изменить эту ситуацию и мы добьемся этого", — отметил российский диктатор.