Путин перешел очередную черту: какое оружие теперь РФ массово применяет в Украине

Российская армия тысячи раз применяла против Украины химическое оружие, в последнее время такие атаки только учащаться. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Politico", цитируя заявление высокой представительницы ЕС по внешней политике Каи Каллас. Согласно докладам разведок Германии и Нидерландов, с начала полномасштабной войны оккупанты применили химическое оружие по меньшей мере девять тысяч раз.

Химическое оружие. Фото: из открытых источников

"Поскольку разведывательные службы говорят, что это усиливается, я думаю, что это вызывает большое, большое беспокойство. Это свидетельствует о том, что Россия хочет причинить как можно больше боли и страданий, чтобы Украина сдалась. И, знаете, это действительно... невыносимо" – заявила Кая Каллас.

В материале говорится, что большинство государств мира, в том числе и страна-агрессор, присоединились к международной конвенции, которая запрещает использование, производство, разработку и хранение химического оружия.

Российская Федерация входит в число 65 стран, которые не только подписали эту Конвенцию, но и официально ее ратифицировали.

В октябре прошлого года Командование Сил поддержки Вооруженных сил Украины обнародовало страшную статистику применения химоружия оккупантами — тогда было известно о более четырех тысячах таких случаев.

Речь идет о газовых гранатах К-51 и РГ-ВО, а также о боеприпасах с опасными химическими соединениями неустановленного типа.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в скором времени получит новое оружие для войны с Россией, в том числе 17 Patriot. Однако министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Берлин предложил у США купить только две установки.



