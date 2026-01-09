Путин передал четкое послание Западу: назван страшный план Путие

Удар баллистической ракетой "Орешник" по Львову стал сигналом для Запада, демонстрирующего, что Россия не намерена серьезно вести переговоры. Такое мнение высказал глава Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж в эфире Ранок.LIVE.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, действия Кремля свидетельствуют об отсутствии реального желания договариваться. Он подчеркнул, что хотя переговорный процесс не следует окончательно закрывать, его следует временно отодвинуть на второй план и перейти к более активным мерам реагирования на агрессию.

"Меседж России в Европу и США прост: „Вы дураки, мы над вами смеемся, делаем все, что хотим, а вы ограничиваетесь переговорами и давите на Украину“", — пояснил Джердж.

По его мнению, этот сигнал показывает, что Кремль считает переговоры лишь формальностью и не собирается останавливать эскалацию.

Стоит отметить, что поздним вечером 8 января Россия впервые за время полномасштабной войны нанесла удар по Львову баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Львов расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом, что делает атаку особенно тревожной для европейских партнеров.

По данным украинских военных, ракета "Орешник" двигалась по баллистической траектории с очень высокой скоростью — около 13 тысяч километров в час. Такие показатели делают ее практически невозможной для перехвата стандартными системами ПВО, что создает дополнительную угрозу гражданской инфраструктуре и безопасности региона.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 9 января Львов потерпел первый с начала полномасштабной войны удар баллистической ракетой, которая двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час. По сообщениям России, выпущенной ракетой был "Орешник".