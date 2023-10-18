Президент России Владимир Путин отреагировал на поставки ракет ATACMS для Украины из США. Российский диктатор назвал подобные действия ошибкой Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе пресс-конференции на китайском форуме "Один пояс, один путь" президент России Владимир Путин отреагировал на новое вооружение от США для Украины — ракеты ATACMS.

"Поставки ATACMS просто продолжат агонию Украины, Россия сможет отбивать эти атаки, это очередная ошибка США", – сказал Путин.

Российский диктатор также заявил, что ВСУ якобы не имеет результатов на Херсонском направлении и указал, что в Украине происходит трансформация мнения относительно мирных переговоров, однако, по словам Путина, эти процессы еще не достаточны.

Также Путин прокомментировал заявления западных лидеров, которые говорили, что война против Украины для России потерпела поражение, ведь РФ потеряла свои позиции на международной арене, попала под санкции и ухудшает собственное экономическое положение. Президент России заявил, что "если она проиграна, пусть заберут вооружение".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик полковник Петр Черник рассказал, сколько нужно ракет ATACMS для уничтожения Крымского моста. По его словам, россияне быстро ремонтируют объект, поэтому нужен массированный удар по Крымскому мосту.

Также "Комментарии" писали, что среди всех лидеров Европейского Союза только один руководитель страны приехал в Китай. На этом форуме вместе с президентом России Владимиром Путиным присутствуют премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр афганского Талибана.