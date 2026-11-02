Путин окончательно выйдет из себя после оккупации Донбасса: украинцев предупредили о самом плохом варианте мира



















Рассчитывать на скорейшее завершение войны путем переговоров пока не стоит. Такое мнение высказал эксперт Бюро по анализу политики Виктор Бобиренко, комментируя перспективы мирных договоренностей между Украиной и Россией. По его убеждению, российский президент Владимир Путин до сих пор считает, что может добиться своих целей путем продолжения боевых действий.

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Эксперт обратил внимание на заявления американского госсекретаря Марко Рубио, выражающего сомнения в возможности быстрого завершения войны дипломатическим путем. Бобиренко также подчеркнул, что даже передача России контроля над всем Донбассом, по его оценке, не обязательно удовлетворит Кремль.

"Надо слушать Рубио. Он сомневается в возможности завершения российско-украинской войны путем переговоров в ближайшее время и предупреждает, что Россию не удовлетворит даже захват всего Донбасса. Поэтому вопрос демилитаризированной зоны сам по себе не означает, что Путин согласится остановиться", — отметил эксперт.

Бобиренко считает, что российский лидер продолжает рассчитывать на затяжную войну на истощение. Среди факторов, способных подталкивать Кремль к такому решению, он назвал ожидание благоприятной конъюнктуры на энергетических рынках, поддержку со стороны партнеров России и надежды на внутренние проблемы Украины.

По словам эксперта, в Кремле могут переоценивать свои возможности и недооценивать устойчивость Украины. Поэтому Путин, по его мнению, не спешит искать компромисс.

Отдельно Бобиренко предположил, что если боевые действия будут продолжены в течение осенне-зимней кампании, вопрос о возможном замораживании войны может возникнуть весной. В то же время он подчеркнул, что многое будет зависеть от ситуации на фронте и способности Украины выдержать удары по тылу и инфраструктуре.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев отметил, что отношения Киева и Вашингтона при президентстве Дональда Трампа развиваются неравномерно: периоды сближения сменяются дипломатическими обострениями.