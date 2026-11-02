Путін остаточно вийде із себе після окупаціЇ Донбасу: українців попередили про найгірший варіант миру



















Розраховувати на швидке завершення війни шляхом переговорів поки що не варто. Таку думку висловив експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко, коментуючи перспективи мирних домовленостей між Україною та Росією. На його переконання, російський президент Володимир Путін досі вважає, що може досягти своїх цілей шляхом продовження бойових дій.

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Експерт звернув увагу на заяви американського держсекретаря Марко Рубіо, який висловлював сумніви щодо можливості швидкого завершення війни дипломатичним шляхом. Бобиренко також наголосив, що навіть передача Росії контролю над усім Донбасом, за його оцінкою, не обов’язково задовольнить Кремль.

"Треба слухати Рубіо. Він сумнівається у можливості завершення російсько-української війни шляхом переговорів найближчим часом і попереджає, що Росію не задовольнить навіть захоплення всього Донбасу. Тому питання демілітаризованої зони саме по собі не означає, що Путін погодиться зупинитися", — зазначив експерт.

Бобиренко вважає, що російський лідер продовжує розраховувати на затяжну війну на виснаження. Серед чинників, які можуть підштовхувати Кремль до такого рішення, він назвав очікування сприятливої кон’юнктури на енергетичних ринках, підтримку з боку партнерів Росії та надії на внутрішні проблеми України.

За словами експерта, у Кремлі можуть переоцінювати власні можливості та недооцінювати стійкість України. Через це Путін, на його думку, не поспішає шукати компроміс.

Окремо Бобиренко припустив, що якщо бойові дії триватимуть протягом осінньо-зимової кампанії, питання про можливе замороження війни може постати навесні. Водночас він наголосив, що багато залежатиме від ситуації на фронті та здатності України витримати удари по тилу й інфраструктурі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що колишній заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв зазначив, що відносини Києва та Вашингтону за президентства Дональда Трампа розвиваються нерівномірно: періоди зближення змінюються дипломатичними загостреннями.