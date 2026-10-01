Путин окончательно придумал, как уничтожить Украину в 2027 году: раскрыт ошеломляющий план РФ



















Россия пытается не только наносить удары по украинским городам и инфраструктуре, но и создать условия для ослабления международной финансовой поддержки Украины. Такую оценку высказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

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По его словам, Москва использует сразу несколько направлений давления. Речь идет об ударах по логистике и экономике Украины, информационных кампаниях и попытках влиять на европейские страны.

"Россияне также хотят добиться второго, не менее важного, что, с моей точки зрения, цель номер один. Это развалить финансовую коалицию Украины на 2027 год. То есть их главная задача — сделать определенный хаос скандалов в пределах Украины, но параллельно с тем перекрыть финансовые дотации со стороны Европейского Союза", — заявил Денис.

Он отметил, что Россия уже достигла одной из важных целей, связанных с украинской экономикой, – ограничение экспорта. Отдельно Денисенко отметил проблемы в логистике и необходимость деблокирования Черного моря.

По его оценке, для обеспечения потребностей Украины в 2027 году Киеву понадобится серьезная финансовая поддержка ЕС.

"Украине нужно по меньшей мере 70 млрд долларов дотаций от Европейского Союза. И с одной стороны, делая абсолютно хаотические процессы в украинском политическом пространстве, пробуя делать определенную хаотизацию украинского политического пространства из-за информационных войн, из-за ухудшения экономической ситуации и из-за, собственно говоря, разжигания тех скандалов, которые так или иначе сказал в Украине".

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 1 октября украинские Силы обороны нанесли удары беспилотниками по ряду регионов России. Больше всего последствий, по сообщениям российской стороны, зафиксировано в оккупированном Крыму. Об атаке сообщило Министерство обороны РФ.