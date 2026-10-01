Путін остаточно придумав, як знищити Україну у 2027 році: розкрито приголомшливий план РФ



















Росія намагається не лише завдавати ударів по українських містах та інфраструктурі, а й створити умови для послаблення міжнародної фінансової підтримки України. Таку оцінку висловив керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.

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За його словами, Москва використовує одразу кілька напрямів тиску. Йдеться про удари по логістиці та економіці України, інформаційні кампанії та спроби впливати на європейські країни.

"Росіяни також хочуть добитися другого, не менш важливого, що, з моєї точки зору, є ціллю номер один. Це розвалити фінансову коаліцію України на 2027 рік. Тобто їхня головна задача — зробити певний хаос скандалів в межах України, але паралельно з тим перекрити фінансові дотації зі сторони Європейського Союзу", — заявив Денисенко.

Він зазначив, що Росія вже досягла однієї з важливих цілей, пов'язаних з українською економікою, — обмеження експорту. Окремо Денисенко наголосив на проблемах у логістиці та необхідності деблокування Чорного моря.

За його оцінкою, для забезпечення потреб України у 2027 році Києву знадобиться значна фінансова підтримка ЄС.

"Україні потрібно щонайменше 70 млрд доларів дотацій від Європейського Союзу. І з однієї сторони, роблячи абсолютно хаотичні процеси в українському політичному просторі, пробуючи робити певну хаотизацію українського політичного простору через інформаційні війни, через погіршення економічної ситуації і через, власне кажучи, розпалювання тих скандалів, які так чи інакше все одно в Україні виникають", — сказав експерт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 1 жовтня українські Сили оборони завдали ударів безпілотниками по низці регіонів Росії. Найбільше наслідків, за повідомленнями російської сторони, зафіксовано в окупованому Криму. Про атаку повідомило Міністерство оборони РФ.