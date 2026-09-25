Несмотря на активизацию дипломатических контактов между Украиной, США и Россией, договориться о реальном прорыве пока не удалось. Вашингтон пытается вернуть стороны за стол переговоров, а Киев демонстрирует готовность обсуждать возможные пути деэскалации. Россия формально не закрывает переговорный канал, однако не демонстрирует готовности соглашаться на условия, которые могли бы означать реальное прекращение войны. Действительно ли Кремль ищет путь к миру или использует дипломатические контакты, чтобы выиграть время и усилить свои позиции? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот Grok считает, что Путин не заинтересован в скорейшем завершении войны, если результат нельзя будет представить российскому обществу как победу. Для Кремля компромисс сам по себе не является целью — закрепить контроль над оккупированными территориями, добиться ограничений для Украины и максимально ослабить ее государственные возможности.

В то же время, российское руководство внимательно следит за ситуацией на Западе. В Москве могут считать, что США заинтересованы в быстром дипломатическом результате, у Европы есть разные подходы к дальнейшей поддержке Украины, а украинские ресурсы остаются ограниченными. Для Путина это создает дополнительное место для торга. Любое соглашение, которое можно было бы трактовать как отступление, представляет проблему и для российской пропаганды.

Чат-бот Gemini убежден, что после завершения внутриполитических процедур в России 20 сентября Кремль, по этой логике, получил больше пространства для принятия решений по мобилизационным мерам и перестройке военно-промышленного комплекса. Москва может попытаться использовать осень для усиления давления на фронте и активизации ударов по украинской инфраструктуре. Расчет может заключаться в том, чтобы улучшить свои позиции перед возможным усилением дипломатического давления со стороны Вашингтона.

Есть и внутриполитический фактор. Для Путина принципиально, чтоб хоть какой итог войны можно было представить русскому обществу как заслуги поставленных целей. Соглашение, которое часть российского общества или радикально настроенные сторонники войны воспримут как отступление, может создать дополнительные проблемы для Кремля. Поэтому Москва может не спешить с окончательными договоренностями, ожидая момента, когда сможет предоставить их как выгодный для России результат.

Чат-бот ChatGPT утверждает, что Москва может считать, что продолжение военного давления позволит ей улучшить свои позиции перед возможными переговорами. Кремль продолжает демонстрировать уверенность в возможности достичь поставленных целей силовым путем и не хочет садиться за стол переговоров с позиции, воспринимаемой как слабой.

В то же время, переговорный процесс дает Москве возможность поддерживать дипломатические контакты с Вашингтоном, не отказываясь от боевых действий. Это создает своеобразную двойственность российской позиции: Кремль может говорить о переговорах, но не демонстрировать готовности останавливать войну.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что Путин не спешит соглашаться на переговоры, поскольку до сих пор сохраняет иллюзию, что время играет в пользу России. Промедление Кремля — попытка выиграть время для очередной попытки силового принуждения Украины к капитуляции. Вынудить Москву отказаться от этой тактики сможет лишь синхронное разрушение ее расчетов: перехват инициативы ВСУ на поле боя и жесткая реализация американских и европейских экономических санкций.

Портал "Комментарии" уже писал , что Путин готовится уничтожить интернет в Украине: эксперт шокировал правдой о замысле диктатора.