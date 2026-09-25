Попри активізацію дипломатичних контактів між Україною, США та Росією, домовитися про реальний прорив поки не вдалося. Вашингтон намагається повернути сторони за стіл переговорів, а Київ демонструє готовність обговорювати можливі шляхи деескалації. Росія формально не закриває переговорний канал, однак водночас не демонструє готовності погоджуватися на умови, які могли б означати реальне припинення війни. Чи дійсно Кремль шукає шлях до миру чи використовує дипломатичні контакти, щоб виграти час і посилити власні позиції? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Grok вважає, що Путін не зацікавлений у швидкому завершенні війни, якщо результат не можна буде представити російському суспільству як перемогу. Для Кремля компроміс сам по собі не є метою — важливо закріпити контроль над окупованими територіями, домогтися обмежень для України та максимально послабити її державні можливості.

Водночас російське керівництво уважно стежить за ситуацією на Заході. У Москві можуть вважати, що США зацікавлені у швидкому дипломатичному результаті, Європа має різні підходи до подальшої підтримки України, а українські ресурси залишаються обмеженими. Для Путіна це створює додатковий простір для торгу. Будь-яка угода, яку можна було б трактувати як відступ, становить проблему і для російської пропаганди.

Чат-бот Gemini переконаний, що після завершення внутрішньополітичних процедур у Росії 20 вересня Кремль, за цією логікою, отримав більше простору для ухвалення рішень щодо мобілізаційних заходів та перебудови військово-промислового комплексу. Москва може спробувати використати осінь для посилення тиску на фронті та активізації ударів по українській інфраструктурі. Розрахунок може полягати в тому, щоб покращити власні позиції перед можливим посиленням дипломатичного тиску з боку Вашингтону.

Є й внутрішньополітичний чинник. Для Путіна важливо, щоб будь-який результат війни можна було представити російському суспільству як досягнення поставлених цілей. Угода, яку частина російського суспільства або радикально налаштовані прихильники війни сприймуть як відступ, може створити додаткові проблеми для Кремля. Тому Москва може не поспішати з остаточними домовленостями, очікуючи моменту, коли матиме змогу подати їх як вигідний для Росії результат.

Чат-бот ChatGPT стверджує, що Москва може вважати, що продовження військового тиску дозволить їй покращити власні позиції перед можливими переговорами. Кремль продовжує демонструвати впевненість у можливості досягти поставлених цілей силовим шляхом і не хоче сідати за стіл переговорів із позиції, яку сприйматиме як слабку.

Водночас переговорний процес дає Москві можливість підтримувати дипломатичні контакти із Вашингтоном, не відмовляючись від бойових дій. Це створює своєрідну подвійність російської позиції: Кремль може говорити про переговори, але водночас не демонструвати готовності зупиняти війну.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що Путін не поспішає погоджуватися на переговори, оскільки досі зберігає ілюзію, що час грає на користь Росії. Зволікання Кремля — це намагання виграти час для чергової спроби силового примусу України до капітуляції. Змусити Москву відмовитися від цієї тактики зможе лише синхронне руйнування її розрахунків: перехоплення ініціативи ЗСУ на полі бою та жорстка реалізація американських і європейських економічних санкцій.

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